Hôpital de Dax : un chantier d'extension des urgences commencera dès 2020

Dax, France

La direction de l'hôpital de Dax a décidé d'avancer de deux ans le début d'un chantier d'agrandissement des urgences. Les travaux pour construire une extension au bâtiment actuel devraient commencer dès 2020 au lieu de 2022 selon l'hôpital.

Une annonce de chantier dans un contexte de mobilisation des personnels des urgences partout en France face aux manques de moyens et une fréquentation des urgences toujours plus importante.

C'est sur une revue spécialisée, Hospimédia, réservée aux établissements de santé, que le directeur de l’hôpital de Dax a fait cette annonce. Un nouveau bâtiment sera construit d'ici 2024 pour agrandir les urgences de Dax. Le bâtiment qui abrite les urgences est assez récent. Il date de 2005. Mais il est déjà trop petit.

Plus de 46 000 visites aux urgences en 2018

Les urgences construites en 2005 sont déjà sous dimensionnées. La faute à une démographie galopante sur le territoire de l'ouest des Landes explique la direction à la revue spécialisée. Les urgences ont été prévues lors de leur construction pour pouvoir accueillir 30 000 patients par an. Or l'an dernier, ce sont plus de 46 000 personnes qui sont venues aux urgences selon les chiffres de l’hôpital. Face à ce constat, le directeur de l’hôpital de Dax a décidé de donner la priorité aux urgences dans son plan de travaux. L’hôpital attaquera le chantier des urgences dès l'année prochaine, en 2020, les projets architecturaux sont déjà sur le bureau du directeur qui va devoir choisir. L'extension des urgences s'ajoute ainsi à d'autres chantiers qui eux étaient déjà prévus : la réanimation, la surveillance continue et la création d'un bunker pour le service de radiothérapie.

10 millions d'euros

L'enveloppe du chantier des urgences devrait tourner autour de 10 millions d'euros selon Hospimédia. L’hôpital a fait une demande de financement auprès de l'Agence Régional de Santé dans le cadre du "plan urgence" du gouvernement. La direction de l’hôpital de Dax n'a pas souhaité nous apporter de précisions, préférant attendre d'avoir choisi le projet architectural avant de parler de ce chantier d'extension. Un choix qui sera fait, selon l'hôpital, afin d'essayer d'anticiper les futures évolutions.

Contactée, la CGT de l'hôpital de Dax s'est dit heureuse d'apprendre ce chantier d'extension mais a tout de même souligné : "il y a des budgets pour les bâtiments, pas pour le personnel."