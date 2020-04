L'hôpital de Die envoie un infirmier du service COVID en renfort à l'EHPAD... et crée la polémique

Mardi matin, un personnel soignant travaillant habituellement au service qui prend en charge les malades du coronavirus, devait démarrer un remplacement dans l'EHPAD de l'hôpital de Die, Le Fil de Soi. Ce qui a suscité beaucoup de crainte quant au risque de contamination des personnes âgées, car aujourd'hui, il n'y a aucun cas de COVID 19 chez les résidents.

Introduire le loup dans la bergerie - Philippe Leeuwenberg

Les personnels de la maison de retraite (qui n'ont rien contre leur collègue) ne comprenaient pas pourquoi un infirmier, au contact direct du virus ces derniers jours, était appelé pour travailler dans la structure. C'était risquer d'"introduire le loup dans la bergerie", assure Philippe Leeuwenberg, président du collectif de défense de l'hôpital de Die. "Qui a eu cette idée? Peut-être qu'il y a du personnel du service COVID qui n'a pas beaucoup de travail parce qu'il y a peu de cas de coronavirus dans le Diois, mais de là à envoyer du personnel du service COVID chez les personnes âgées qui sont les plus fragiles... on ne comprend pas !"

L'hôpital fait marche arrière

Devant l'inquiétude du personnel de l'EHPAD, l'infirmier n'a pas approché les résidents et il a été retransféré dans son service quelques heures plus tard.

Il n'y avait pourtant pas de danger, insiste Patrick Méchain, le directeur adjoint de l'hôpital de Valence, dont dépend celui de Die. "Le professionnel de santé va porter un masque, qui va garantir la non propagation d'éventuels virus, s'il était contaminé et asymptomatique. Comme c'est possiblement le cas d'un certain nombre de professionnels qui travaillent actuellement à l'EHPAD et qui peuvent être contaminés sans le savoir".

Ne pas passer en force

La direction de l'hôpital de Die n'a pas voulu braquer les personnels de l'EHPAD, mais elle le rappelle, le confinement va durer... et les soignants auront, à un moment ou à un autre, besoin de souffler... et donc d'être remplacés.