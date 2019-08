L'hôpital de Doullens rejoint le mouvement de grève des urgences

Doullens, France

Le service des urgences de l'hôpital de Doullens rejoint le mouvement de grève nationale des urgentistes. Depuis lundi 5 août, il s'ajoute au 214 services déjà mobilisés partout en France. Dont, en Picardie, ceux de Beauvais, Creil, Compiègne ou encore Saint-Quentin.

Mais c'est le premier de la Somme à rejoindre ce grand mouvement commencé au printemps pour dénoncer les conditions de travail à l'hôpital. Pour le chef de service des urgences de Doullens, le docteur Philippe Bonnelle, cette mobilisation au cœur de l'été n'est pas un hasard : "on a fait face pendant un certain moment, mais là les personnels sont en vacances, on est en effectif limité. Or depuis le mois de mars, l'activité augmente, avec 40 à 50 passages par jour. C'est 5% de plus que l'an dernier. Donc le personnel fatigue". D'autant qu'il y a de moins en moins de médecins généralistes dans le secteur. Quand le docteur Bonnelle est arrivé en 2001, il y avait 11 généralistes sur la zone. Ils ne sont plus que six.

Cette grève ne change rien à la prise en charge pour les patients. Il s'agit d'un mouvement essentiellement symbolique.