L’hôpital de Fougères en grande difficulté, notamment financière

La chambre régionale des comptes vient de publier un rapport sur le Centre hospitalier de Fougères, qui "doit redresser sa situation financière, nettement dégradée". Les magistrats y voient notamment la conséquence d’une activité fortement concurrencée par Rennes et trop large au regard du bassin de Fougères.

ⓘ Publicité

Gros déficit

Le Centre hospitalier de Fougères enregistre un déficit qui oscille entre 2 et 3 millions d’euros par an. Sur la période 2017-2021, le déficit cumulé s’élève à 10 millions d’euros. 16 millions d’euros même, sans les aides versées par l’agence régionale de santé (ARS).

Concurrence rennaise

L’hôpital fougerais souffre notamment de la concurrence du CHU de Rennes et des structures privées de la Métropole. Pour de la chirurgie en hospitalisation complète, 40% des cas de sa zone d’attractivité sont opérés à l’hôpital de Fougères. 21% par le CHU de Rennes, 10% par la Clinique de Saint-Grégoire.

Le Centre hospitalier de Fougères en quelques chiffres issus du rapport © Radio France - Eric Bouvet

Pénurie de médecins

En outre, il est, comme beaucoup d’hôpitaux , confronté à des difficultés de recrutement. Le personnel médical permanent a baissé de 9,5% entre 2017 et 2022. Dans le même temps, le recours aux contractuels et à l’intérim médical a augmenté de 54%, pour un coût cumulé de 13,1 millions d’euros de 2017 à 2021.

L’an dernier, l’hôpital a enregistré le départ de trois de ses quatre gastro-entérologues, alors que la population du bassin (85.000 habitants) est vieillissante et concernée par les pathologies du système digestif. "Les difficultés de recrutement touchent de nombreuses autres spécialités" (radiologie, urgences, anesthésie, gynécologues-obstétriciens, pneumologie…), peut-on lire dans le rapport. et nécessitent le recours régulier à l’intérim.

Cette situation affecte également les infirmiers diplômés d’État (IDE) et les sages-femmes, qui bénéficient "de conditions plus intéressantes dans des établissements de plus grande taille".

Le nombre d'accouchements à Fougères entre les seuils de viabilité financière et de fermeture - Chambre régionale des comptes de Bretagne

Au vu du rapport, seule l’activité de médecine (notamment en gériatrie) s’avère être excédentaire. À l'inverse, les activités liées à la chirurgie et à l’obstétrique sont très déficitaires, avec un nombre d’accouchements qui ne cesse de décliner. Quant aux soins ambulatoires, bien qu’en progrès, ils restent en-deçà de ce qui se pratique dans des établissements équivalents.

Préconisations

Dans ce rapport, la chambre régionale des comptes émet plusieurs recommandations, notamment et en premier lieu, que l'hôpital de Fougères œuvre au plus vite à un rétablissement de ses comptes. Le rapport explique aussi que l'hôpital doit réfléchir à une offre de soins plus cohérente avec son territoire, en tout cas que son activité est "manifestement trop large au regard du bassin de vie local". Et puis, l’hôpital de Fougères et le Centre hospitalier des Marches de Bretagne ayant une direction commune, la chambre régionale des comptes préconise "davantage de mutualisations dans les domaines médicaux, logistiques et techniques". Ce qui n’est pas le cas, contrairement à "ce qui est constaté pour d’autres établissements bretons".