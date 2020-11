Face à l'explosion du prix des sur-blouses, l'hôpital de Gisors a besoin de couturières

L'hôpital de Gisors recherche des couturiers et des couturières bénévoles pour coudre des sur-blouses. Une façon pour l'établissement d'anticiper d'éventuelles ruptures de stock tout en réduisant ses coûts financiers.

L'hôpital de Gisors recherche des couturières et du tissu pour équiper le personnel soignant (photo d'illustration)

Il y a six mois, l'hôpital de Gisors avait déjà lancé un appel. Six cents sur-blouses avaient été cousues ou offertes. Il en reste à ce jour environ 150. L’établissement renouvelle l'opération "pour avoir l'opportunité d’offrir des tenues de protection aux soignants afin de prendre en charge les patients atteints de Covid" explique Salah Daoui, le directeur en charge des finances, des achats et de la logistique.

Dans la deuxième vague, nous craignons de devoir réarmer nos équipements de protection et d'être en difficulté sur certaines catégories d'équipements en terme de délai d'approvisionnement - Salah Daoui

Dans ce contexte, le pôle sanitaire du Vexin veut prendre les devants. "On essaie de se parer à toute éventualité de rupture de stocks ou de livraisons" avance le directeur financier, d'autant que le prix des sur-blouses a considérablement augmenté" :

Ce sont des tenues qui sont vendues à l'unité beaucoup plus cher qu'auparavant. Avec la crise, les prix ont doublé, voire triplé ou quadruplé - Salah Daoui

Il y a six mois, l'hôpital achetait les sur-blouses 50 à 60 centimes pièce. Le meilleur prix trouvé actuellement, c'est 1,36 euro hors taxe.

Une démarche éco-responsable

Les blouses des fournisseurs professionnels sont jetables et à usage unique. "Le fait de les jeter, c'est aussi une perte financière pour établissement et comme pour tous les établissements publics, nous faisons également attention à nos budgets" rapporte Salah Daoui. L’hôpital fournit le tissu pour des sur-blouses qui sont recyclables et lavables 50 à 100 fois. Pour ceux qui voudraient donner du tissu (coton) ou coudre des blouses, il faut contacter le service communication de l'hôpital de Gisors au 02.32.27.78.83.