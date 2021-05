L'hôpital de Guéret dispose maintenant d'un équipement de pointe pour soigner les cancers

L'hôpital de Guéret vient d'inaugurer son tout nouvel accélérateur de particules : un outil qui irradie les cellules cancéreuses, pour les détruire. Il y en avait déjà un à Guéret, mais celui-ci est plus récent, plus précis et plus performant.