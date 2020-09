L'hôpital de Guéret s'équipe d’un nouvel accélérateur de particules pour soigner les cancers

L’hôpital de Guéret aura bientôt un nouvel accélérateur de particules pour le traitement des cancers par radiothérapie. Cet équipement envoie des particules vers la tumeur pour détruire les cellules cancéreuses. Il devrait être plus puissant et plus précis que l'appareil utilisé depuis 2006 à l'hôpital de Guéret. La technologie de ce nouvel accélérateur de particules "à modulation d'intensité" devrait lui permettre "d’épargner au maximum les organes sains en touchant au plus près les tumeurs à des doses plus fortes", indique le communiqué de l'hôpital.

Marie-Noëlle Torres, cadre de santé au service radiothérapie, précise : "c'est un appareil qui va tourner tout autour de la tumeur en augmentant ou en diminuant la dose en fonction de la direction qu'il va prendre". Il s'agira d'attaquer la tumeur, mais d'épargner les autres organes.

De nouvelles pathologies pourront être prises en charge à Guéret

Certains cancers, comme les pathologies ORL et prostatiques, sont actuellement traités au CHU de Limoges. Avec ce nouvel équipement, ils devraient pouvoir être traités à Guéret. Ça devrait concerner une soixantaine de patients Creusois, sur les 150 soignés par les médecins de l’hôpital de Guéret.

C'est l'Agence Régionale de Santé qui finance cet appareil.

Pendant les travaux, les patients iront se faire soigner à Limoges

L'installation de cet accélérateur de particules prendra du temps. Il y a des travaux à faire et le paramétrage de l'appareil durera plusieurs mois. Il devrait être opérationnel début février. L'équipement actuel, lui, a été mis à l'arrêt dès le vendredi 4 septembre pour permettre la mise en place de son successeur.

Durant les travaux, les patients pourront consulter les médecins spécialistes de la radiothérapie au Centre hospitalier de Guéret. En revanche, leur traitement sera ensuite pris en charge au CHU de Limoges.

Si vous avez des questions, le secrétariat de la radiothérapie est toujours joignable au 05 55 51 70 41.

Le service est toujours situé à l’arrière du centre hospitalier, accessible par le chemin de Porthaud. La ré-ouverture du service est prévue pour début février 2021.