Joigny, France

L'objectif du service de réadaptation cardiaque et respiratoire de Joigny est de permettre aux patients de se réadapter à la vie quotidienne.

L'exemple de Dominique, qui juste avant Noël, a été victime d'un problème cardiaque assez sérieux . Elle a du être hospitalisé. De retour chez elle à Auxerre où elle vit seule, elle ne se sentait pas très rassurée. Peur que ça recommence. Au service de réadaptation de Joigny depuis une dizaine de jours, elle commence à reprendre confiance. "Ici on apprend d'abord à retrouver une certaine endurance physique à travers le sport. Mais il y a aussi toute une prise en charge, sur le plan diététique, sur le plan de la gestion du stress."

J'ai acheté un vélo d'appartement et je vais faire plus de marche (un patient)

Grâce à la marche, aux séances de musculation adaptées et aux conseils pour mieux s'alimenter Patrick aussi est rassuré après 3 semaines passées à l’hôpital de Joigny . Il avait été opéré en octobre pour son problème de cœur. "Je suis arrivé ici dans un état, plus que bas. Aujourd'hui il se trouve que c'est le jour et la nuit. Et je pense que quand on a eu une deuxième chance comme celle que j'ai eu moi, continuer le programme que l'on nous à fait faire ici est une évidence. Moi j'ai acheté un vélo d'appartement et je vais faire un peu plus de marche."

Les patients diminuent de 30% les risques de ré-hospitalisation

La méthode est donc efficace confirme Yan Morvan. Les chiffres parlent selon le directeur du service de réadaptation cardiaque de Joigny. "Tous les patients qui ont la chance de venir ici, diminuent de 30% leur risque de ré-hospitalisation , ou d'évolution de la maladie. Ce qui est énorme.

Ce service de l'hôpital de Joigny reçoit beaucoup de demandes. Malheureusement il ne peut accueillir qu'un patient sur trois en raison de sa capacité limitée. A moyen terme, le service de réadaptation cardiaque devrait pouvoir accueillir 30 personnes au lieu de 22 aujourd'hui.

La Course du cœur passe dans l'Yonne ce jeudi

Durant quatre jours les participants réalisent 750 kilomètres de course à pied en relais de Paris à Bourg Saint Maurice pour sensibiliser au don d'organe. 22 000 personnes sont en attente d'une greffe en France. Les concurrents feront étape à Vallery pour déjeuner. Ensuite direction Malay le Grand, Bussy en Othe et Seignelay.