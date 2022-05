L'hôpital de Laval agrandit son service réanimation avec des lits supplémentaires

Le directeur de l'hôpital de Laval et l'équipe du service réanimation dans l'une des quatre nouvelles chambres du service.

Le centre hospitalier de Laval augmente la capacité de son service de réanimation. Le service passe de dix à 14 lits. Un besoin urgent dans notre département, où avant la crise de la Covid, le nombre de lits de réanimations par habitant était l'un des plus faibles de France : 2,6 lits pour 100 000 habitants.

Transférer de moins en moins de patients

Pour Dr Hussein Yassine, responsable du service de réanimation, ces quatre nouveaux lits sont les bienvenus. "Il y avait une grosse attente. Avec cette nouvelle réalité, nous arrivons maintenant progressivement à transférer de moins en moins de malades vers Angers, ce que je salue. Dans des périodes où nous manquons de médecins et de personnels soignants, c'est un vrai souci." En plus des lits, le service a été modernisé, grâce à des travaux qui ont duré quatre mois et coûté 450 000 euros.

25 lits à terme

Sébastien Tréguenard, le directeur de l'hôpital, explique que la crise de la Covid-19 a révélé le besoin de lits supplémentaires, surtout en réanimation. "On a été amenés à Laval à ouvrir des réanimation qualifiées de complémentaires pendant la crise. Il faut qu'on sorte de ce dispositif et qu'on ait à terme une capacité suffisante pour faire face à de nouvelles possibles crises épidémiques." À terme, l'objectif est d'atteindre 25 lits supplémentaires au total.