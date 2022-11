L'hôpital de Laval débordé, la Protection Civile appelée à la rescousse

L'hôpital de Laval est débordé depuis une semaine. La pénurie de lits se fait sentir, à l'heure où le nombre de patients atteints de la Covid-19 augmente. Rappelons qu'un cluster a été détecté dans le service gériatrie il y a quelques jours. Les soignants sont trop peu nombreux (certains en congés et d'autres en arrêt maladie).

Des patients dans l'attente

Le plan blanc est déclenché depuis le 2 novembre, ce qui veut dire que des opérations non-urgentes sont déprogrammées pour libérer les lits. Le niveau d'alerte reste préoccupant. Ce mercredi par exemple, d'après nos informations, sept patients ont dû attendre pour être hospitalisés. Des femmes pour la plupart, âgées de 85 à 92 ans et certaines atteintes par le coronavirus.

Le centre hospitalier de Laval a prié les autres hôpitaux du département, (Mayenne, Châteaux-Gontier-sur-Mayenne, Ernée, Évron) de prendre en charge certains malades et absorber un tant soit peu le flux pour soulager Laval. Une mécanique de solidarité réalisée dans le cadre du GHT, le groupement hospitalier de territoire.

"L'activité est soutenue aux urgences notamment" déclare le directeur du centre hospitalier de Laval, Sébastien Tréguenard. "Tous nos lits sont pris (...) il convient de répéter un message à la population : contactez le 15 ou le 116-117 avant de vous présenter à l'hôpital" indique-t-il.

La Protection Civile dans les couloirs

Des réunions de crise entre les établissements ont lieu plusieurs fois par jour pour trouver des solutions. La situation n'est pas à l'amélioration. Mardi, la Protection Civile de la Mayenne a été appelée à la rescousse. Sept bénévoles interviennent dans les étages de l'hôpital de Laval pour rassurer, aider les patients dans les couloirs, mais évidemment pas les soigner. Un appui logistique essentiel. "Je remercie la Protection Civile pour sa réactivité et sa disponibilité. C'est un appui logistique essentiel" indique le directeur de l'hôpital.

"Nous sommes à l'écoute, notamment des patients qui sont dans les couloirs et qui n'ont pas forcément la possibilité tout de suite de voir un soignant. On va leur servir à boire, à manger, etc. Et en fonction de leur demande, on remonte aussi des choses à l'équipe soignante. L'objectif, c'est de la soulager sur cet aspect-là. On ne remplace pas les soignants, c'est important de le préciser" explique Rémy Besson le président de la Protection Civile. L'association est déjà intervenue au centre hospitalier en novembre 2021, mais également en 2020 au plus fort de la crise sanitaire.

En France d'autres hôpitaux ont dû demander l'aide de l'association de secouristes comme le CHU de Bordeaux au mois de février, tout comme l'hôpital d'Orléans. À chaque fois pour faire face à l'afflux de patients et la pénurie de soignants.