L'hôpital de Laval développe la dialyse à domicile en Mayenne

Près de 10% de la population française souffre d'une maladie rénale. Les reins n'assurent plus leurs fonctions, les toxines envahissent le sang. Ce sont les personnes âgées ou atteintes de diabète ou d'hypertension artérielle ou d'obésité qui sont les plus exposées. Il faut alors débuter un traitement soit par greffe, la durée d'attente peut être de plusieurs années, soit par dialyse.

L'hémodialyse est le traitement le plus connu mais il est contraignant avec jusqu'à trois visites par semaine à l'hôpital. Près de 200 Mayennais sont dialysés à ce jour. Le centre hospitalier de Laval, grâce au travail de son service de néphrologie, est entrain de développer la dialyse à domicile, une technique sûre qui ne nécessite qu'une seule consultation mensuelle avec un médecin. Le patient se prend en charge seul, reste autonome dans sa vie professionnelle et privée, le régime alimentaire est beaucoup moins restrictif.

Une partie de l'équipe du service de néphrologie du CH de Laval © Radio France

Neuf patients mayennais utilisent cette méthode. Il y en aura 13 d'ici quelques semaines. La dialyse à domicile est réalisée tous les jours, durant la nuit ou en journée. En cas de problème, le service de néphrologie est joignable 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. La direction de l'hôpital de Laval espère ainsi freiner le taux de fuite des patients qui vont se faire soigner à l'extérieur du département, à Rennes et à Angers notamment. Pour être au plus près de la population, l'équipe lavalloise assurera dès le mois de novembre des consultations à l'hôpital du Haut Anjou à Château-Gontier-sur-Mayenne.