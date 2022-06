L'hôpital de Loches confronté à une vague d'arrêts maladie du personnel paramédical aux urgences

Une dizaine d'infirmières et aides-soignantes des urgences de Loches sont en arrêts de travail depuis le milieu de semaine dernière. À l'inverse de l'hôpital de Chinon, le service fonctionne encore, pour le moment.

Combien de temps encore les urgences de Loches vont-elles rester ouvertes ? La menace d'une fermeture temporaire, comme à Chinon, plane depuis le milieu de semaine dernière. La quasi-totalité du personnel paramédical de jour est en arrêt maladie pour "burn-out et surcharge de travail", indique Sophie Nadon, déléguée CGT, confirmant une information de La Nouvelle République.

Pour maintenir de l'activité aux urgences, l'hôpital lochois s'est organisé avec le personnel paramédical de nuit, des salariés d'autres services et des intérimaires. Car actuellement, il ne reste plus qu'une infirmière et deux aides-soignantes de jour.