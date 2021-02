Pays Basque : l'hôpital de Mauléon veut se séparer de celui d'Oloron

A Mauléon-Licharre, des voix s'élèvent pour que l'hôpital de la commune se sépare de celui d'Oloron. En cause, des travaux prévus mais non effectués sur l'établissement souletin. Un membre du conseil de surveillance a démissionné.

L'hôpital de Mauléon va-t-il se séparer de celui d'Oloron ? En interne, en tout cas, de plus en plus de voix le réclament. L'établissement souletin et l'établissement béarnais ont une seule et même direction depuis 2013 mais lors de la dernière réunion du conseil de surveillance, plusieurs médecins ont fait part de leur volonté de voir les deux structures se séparer. L'un d'eux, Christian de Gaye a même démissionné. En tant que président de la commission médicale de l'hôpital de Mauléon, il reproche au directeur actuel de ne pas avoir respecté le projet initial du site, et d'avoir revu les travaux d'extension de l'établissement à la baisse. Deux étages devaient être construits, il n'y en aura finalement qu'un seul, et il n'y aura toujours que cinq lits de médecine au lieu des dix demandés.

Mauléon accueille le seul hôpital de proximité du département © Radio France - Bixente Vrignon

Pas assez d'argent pour les travaux

De son côté, le directeur de l'hôpital d'Oloron évoque des difficultés financières et un taux d'occupation qui ne justifie pas l'extension du service de médecine. Il explique en outre que l'hôpital de Mauléon n'a pas les moyens d'être autonome, l'ARS, l'agence régionale de santé est d'ailleurs du même avis. Le docteur Christian de Gaye et d'autres médecins plaident pour un rapprochement avec le Centre Hospitalier de la Côte Basque (CHCB) via son antenne de Saint-Palais.

L'hôpital de Mauléon est à ce jour le seul hôpital dit "de proximité" dans le département. Il compte cinq lits de médecine, vingt-cinq lits de soins de suite, et cent-cinquante lits en EHPAD.