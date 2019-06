L'hôpital de Mayenne double la capacité de son service de prévention et de réadaptation cardiaque

Mayenne, France

C'est aujourd'hui le plus grand service de ce type dans le département. Il peut accueillir 16 patients. Avec pour mission explique le docteur Isabelle Moumen : la prévention des risques d'accident cardiaque et l'amélioration des conditions de vie de personnes cardiaques : "on essaie de limiter les facteurs de risques, le tabagisme, la sédentarité, la mauvaise alimentation afin de retrouver une alimentation cardio-protectrice. Il faut aussi lutter contre le diabète, l'hypertension artérielle, le cholestérol trop élevé".

le service de prévention et de réadaptation cardiaque du CHNM © Radio France

Au 1er étage de l'établissement, des patients, en shorts et tee-shirts, font des exercices physiques, vélo, course sur tapis. Une autre salle est consacrée à la gym. Ce retraité, victime d'un infarctus, se dit de nouveau en pleine forme : "je ne m'attendais pas à quelque chose d'aussi sérieux et performant. On entraîne notre coeur, qui a souffert, et on essaie de le faire travailler au maximum. Je gagne ainsi plusieurs années de vie".

On ajoute également des séances avec des psychologues pour gérer le stress et la douleur, des tabacologues pour arrêter de fumer, des diététiciennes pour améliorer l'alimentation. Le plus dur parfois, c'est l'après, le retour à la maison remarque le docteur Moumen : "au début je suis très présente, ça peut rassurer les patients d'avoir un docteur tout le temps, tout près. Ensuite, je le suis mais beaucoup moins. C'est un effort personnel à faire pour reprendre sa vie en main".

Le travail, les efforts, à l'hôpital, entourés de professionnels, durent 7 semaines. Pour obtenir une place dans ce service, le délai d'attente est de plusieurs mois.