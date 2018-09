Mayenne, France

L'ARS, que nous avons contactée, ne fait aucun commentaire à ce sujet. Elle fait juste savoir que son soutien "est constant pour tenter de redresser les comptes de l'établissement", rappelant les 2 millions d'euros qu'elle a accordés cette année pour remettre à flot une trésorerie vacillante.

AUDACE 53 estime, pour sa part, que l'Agence Régionale souhaite réduire la facture par d'autres moyens, des moyens qui iraient à l'encontre de la santé publique souligne Pascal Grandet, le président de l'association : "l'hôpital mayennais est victime, comme tous les autres en France, d'un monstre qui s'appelle la tarification à l'acte. Pour qu'un hôpital puisse fonctionner, il faut qu'il fasse beaucoup d'activité. Sauf, qu'à partir du moment où on réduit ses moyens, il y a moins d'activité et ça entraîne un déficit plus grand et on entre dans une spirale complètement mortifère qui fait qu'on n'arrive pas à redresser la barre. La solution, pour l'ARS, serait d'envisager de fermer des lits, ça a déjà été fait, des services où on s'interroge sur la pertinence d'avoir telle ou telle spécialité chirurgicale. Il faut en finir avec la tarification à l'acte qui nous conduit dans le mur".

L'hôp de Mayenne va mal. Le déficit se creuse. L'ARS demande à la dir de redresser la barre. Commt ? En fermant de nvx lits, voire 1 service entier, au risque de précipiter 1 peu + le CHNM ds le marasme ? AUDACE53 n'acceptera pas. Les 1200 manifests du 26.11.2016 non plus.#T2A — AUDACE53 (@53AUDACE53) September 11, 2018

L'hôpital de Mayenne a un vaste rayon d'action : tout le nord du département, le sud de l'Orne et le sud de la Manche. Un bassin de 100.000 habitants. Pas question, pour AUDACE 53, de le transformer en un centre de 'bobologie' du quotidien et d'accueil pour le 3ème et 4ème âge.

Si une mauvaise nouvelle devait être prochainement annoncée, l'association pourrait appeler à la manifestation pour défendre l'hôpital public. Il y a deux ans, un rassemblement avait réuni plus d'un millier de personnes.