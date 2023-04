L'hôpital de Mont-de-Marsan ouvre une maison sport-santé, ou comment guérir par le sport

La toute nouvelle maison sport-santé du centre hospitalier de Mont-de-Marsan , dans les Landes, a été inaugurée, mardi 25 avril. Cette antenne de l'hôpital permet aux patients bénéficiant d'une prescription médicale, de venir faire du sport adapté à leur pathologie, sous le regard et les conseils d'un médecin, d'une diététicienne, d'une infirmière et d'enseignants en activité sportive adaptée.

Ouverte depuis janvier et équipée du matériel digne d'une salle de sport, cette maison a déjà accueilli près de 90 patients. En plus d'une ordonnance de médicaments classiques, la prescription d'une activité physique permet en effet une amélioration de la santé et prévient l'apparition de pathologies futures, comme l'atteste le docteur Brice Pereyre. Ce médecin du sport, qui chapeaute cette structure, a répondu aux questions de France Bleu Gascogne.

France Bleu Gascogne : Voyez-vous déjà des changements chez les patients que vous avez accueillis depuis le mois de janvier ?

Brice Pereyre : Oui, c'est bluffant. Je discutais avec une patiente qu'on a depuis deux mois et qui est complètement transformée par son activité. Il s'agit d'une dame qui a un travail extrêmement sédentaire, qui, pour se lever de sa chaise, avait besoin de ses bras, qui avaient des lombalgies importantes, qui ne faisait rien. Elle m'a expliqué qu'aujourd'hui, elle se lève toute seule de sa chaise, sans les bras, elle a été faire une randonnée à Capbreton de huit kilomètres. Ce sont des expériences et des retours qui sont vraiment étonnants en si peu de temps. On sait que l'activité physique est très importante pour la santé. Mais d'avoir des retours si rapides, c'est très encourageant.

Cette nécessité de reprendre l'activité physique, cela concerne en fait beaucoup de monde et de nombreuses pathologies...

Tout le monde devrait faire de l'activité physique. Mais après la nouvelle loi du sport, en mars 2022, a été établie une liste de pathologies et de personnes pouvant bénéficier d'une prescription de l'activité physique. Il s'agit des pathologies chroniques, mais aussi des patients atteints de facteurs de risque cardiovasculaires, comme l'hypertension, le tabac, la sédentarité, l'obésité, et le surpoids. Donc c'est un nombre très important de la population. Mais les gens qui sont en perte d'autonomie peuvent aussi bénéficier, sur certaines conditions, de la prescription.

Mais faut-il vraiment une ordonnance pour se mettre au sport ?

On s'occupe de patients qui sont vraiment très, très, très éloignés de l'activité physique, à cause de leur maladie, à cause de leur traitement, à cause de tout ce que cela engendre. Beaucoup se retrouvent dans leur pathologie à se renfermer, à avoir des activités extrêmement sédentaires, comme rester devant un ordinateur ou une télé. Ils rentrent dans une espèce de cercle vicieux, où ils se déconditionnent de plus en plus. Et donc ces gens-là, effectivement, ont besoin d'avoir un petit coup de pouce. Et ce petit coup de pouce passe par leur médecin traitant qui va leur prescrire de l'activité physique et qui va nous les envoyer à la maison pour santé.

L'espoir, c'est que ces personnes, une fois leurs séances terminées, continuent l'activité physique.

L'activité physique, pour être bénéfique, il faut qu'elles soient pérennes, forcément. Nous utilisons donc le réseau ville-hôpital, avec notamment toutes les associations sportives qui proposent soit du sport santé, soit du sport loisir, de façon à ce qu'une fois qu'ils quittent notre dispositif, ils puissent être accueillis dans des associations qui vont leur permettre de pérenniser une activité qui leur convient.