Coronavirus : l'hôpital de Mont-de-Marsan manque de personnels et annonce le décès d'un résident de Nouvielle

L'hôpital de Mont-de-Marsan, qui avait été parmi les premiers établissements à déclencher son plan banc en mars dernier, ne connaît pas de situation critique actuellement. Le Directeur du Centre Hospitalier Intercommunal de Mont-de-Marsan et Pays des Sources, Frédéric Pigny, a fait le point ce jeudi. Si le plan blanc n'est pas mis en place, en revanche l'établissement a activé son plan de mobilisation interne car il fait face à un problème de personnels.

Comme à Dax, ou Saint-Sever, Mont-de-Marsan est également confronté à un absentéisme important et inhabituel. Il y a "31 arrêts sur l'ensemble de la structure", résume Frédéric Pigny. Ils ne sont pas tous positifs au Covid et "16 d'entre eux vont reprendre du service prochainement", rajoute le Directeur, qui salue le travail et l'implication de tous les agents. Mais, même avec ces retours, il manque encore une quinzaine d'infirmiers et d'aide-soignants.

L'hôpital, qui s'est inscrit sur une plateforme de l'Agence Régionale de Santé pour recevoir de l'aide, attend du renfort. En attendant, il a pris la décision de réorganiser des services d’hospitalisation pour une période pouvant aller de deux à trois semaines.

Ainsi, une vingtaine d'interventions sur 146 ont été déprogrammées, les capacités d'accueil de jour sont diminuées et 10 lits de cours séjours gériatriques sont fermés. Car il s'agit toujours de gérer entre 110 et 120 passages quotidiens aux urgences et une moyenne de 250 dossiers par jour pour le Samu, même si dans les deux cas la Covid-19 est loin d'être majoritaire.

En ce qui concerne la capacité de dépistage, elle va être prochainement doublée. Le laboratoire de l'hôpital réalise des tests pour les résidents de ses Ehpads, ses agents ainsi que dans des structures collectives publiques ou privées à la demande de l'ARS. Actuellement, 36 tests peuvent être réalisés chaque jour, mais grâce à l'acquisition d'un second automate de dépistage Covid, la capacité pourra monter à 70 tests par jour. L'hôpital travaille également avec le laboratoire départemental d'analyses.

Huit hospitalisations Covid, une personne en réanimation

Le Centre Hospitalier de Mont-de-Marsan possède aujourd'hui une unité Covid de 12 lits dont 8 sont actuellement occupés, "toutes les personnes hospitalisées ne sont pas diagnostiquées Covid, certaines sont en suspicion" explique Frédéric Pigny. Une personne est en réanimation.

Un décès à l'Ehpad Nouvielle

La direction de l'hôpital, dont dépend l'Ehpad Nouvielle, a annoncé à l'occasion de ce point de situation le décès d'un résident. Une personne âgée de 92 ans, testée Covid, est décédée ce samedi. L'Ehpad Nouvielle, avec 53 cas positifs chez les résidents, 14 chez les agents, a été identifié comme un cluster depuis le début de la semaine dernière. Six patients en Soins de Suite et de Réadaptation ont également été testés positifs. Les résultats de la deuxième série de tests effectués cette semaine, sept jours après le premier, sont attendus dans quelques jours.

Visites limitées sur l'ensemble des sites

Les visites, pour les résidents de Nouvielle testés négatifs, se font toujours sur rendez-vous. Des visites organisées et encadrées qui vont l'être pour tous les patients de l'hôpital.

Même si la situation n'impose pas, pour l'instant, la mise en place du plan blanc, la cellule de crise Covid, qui se réunit deux fois par semaine a décidé de limiter les visites à 2h maximum pour une seule personne par jour, sur tous les sites du Centre Hospitalier, exception faite des enfants et des personnes en fin de vie.