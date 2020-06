L'hôpital de Montargis ferme cette semaine sa zone-tampon pour les suspicions de Covid-19

C'est un symbole, mais qui montre que la situation sanitaire s'améliore bel et bien. Le CHAM (centre hospitalier de l'agglomération montargoise) va fermer cette semaine la "zone-tampon" qui avait été aménagée en mars au service des urgences pour isoler les suspicions de Covid-19 et qui comprenait 9 lits.

La zone-tampon n'a plus d'utilité

Une décision qui correspond d'abord à un constat : cela fait aujourd'hui 3 semaines que le dernier patient atteint du coronavirus a quitté l'établissement, après un séjour au service de soins et de réadaptation. Et au service réanimation, il n'y a plus de cas de Covid-19 depuis le 13 mai : "C'est clair, on constate qu'il n'y a pas de deuxième vague de l'épidémie actuellement, mais on doit rester prudent et vigilant, souligne le Dr Walid Nicola, chef du pôle réanimation. En tout cas, le service réanimation reste toujours armé pour recevoir de nouveaux cas, si besoin." Le CHAM compte 12 lits en réanimation et peut porter cette capacité à 18 en situation de crise.

Autre raison qui explique la fermeture de cette zone-tampon : l'hôpital de Montargis est désormais en capacité de réaliser soi-même les tests PCR, sans passer par des laboratoires privés comme au début de l'épidémie. "Cela veut dire que si un patient arrive avec une suspicion, nous pouvons le placer directement seul dans une chambre, pratiquer le test immédiatement et agir en conséquence."

93 patients sont passés par cette zone-tampon Covid-19 des urgences du CHAM - DR

Le service des urgences renoue d'ailleurs avec un quotidien plus habituel : "Avant l'épidémie, nous enregistrions en moyenne 180 passages par jour aux urgences ; c'est tombé à 60 passages par jour au plus fort de l'épidémie ; et c'est remonté la semaine dernière à 140 passages par jour", détaille encore le Dr Walid Nicola.

Les unités rouvrent progressivement

Au-delà du symbole, c'est une page qui se tourne peu à peu au sein du CHAM, qui a déploré 17 décès de patients liés au coronavirus, dont 2 en réanimation, avec une moyenne d'âge très élevée (supérieure à 80 ans).

"Le CHAM a tenu son rang d'établissement de seconde ligne pour tout l'Est du département, résume le directeur Jean-Luc Davigo, et grâce à la mobilisation exemplaire de l'ensemble du personnel et des partenaires publics et privés, nous avons pu faire face. Nous n'avons dû transférer que 3 patients sur Orléans ou Tours. Sur les 2 000 agents de l'établissement, seulement 80 ont été testés positifs, et il n'y a eu aucun cas grave. L'heure est à présent à la réouverture de tous les services, des consultations et des blocs opératoires, puisque nous avions dû fermer 4 unités pour nous consacrer à la lutte contre l'épidémie."

Du 22 mars au 18 mai, l'hôpital de Montargis a accueilli 150 patients atteints par le Covid-19, dont 48 au service réanimation © Radio France - François Guéroult

Une reprise progressive, sans qu'on puisse encore parler de retour à la normale. "Nous n'accueillons qu'un patient par chambre pour des raisons de sécurité sanitaire, nous conservons de la télé-consultation et nous privilégions la médecine ambulatoire, précise le Dr Nelly Hernandez, chef du pôle médecine. De toute façon, l'hôpital de demain ne pourra pas être celui de l'avant-Covid, certaines de ces pratiques ont vocation à perdurer."

Les consultations ont repris au CHAM, mais dans des conditions sanitaires très strictes, avec par exemple la condamnation d'un siège sur deux en salle d'attente © Radio France - François Guéroult

Les visites restent très limitées

Reste finalement un sujet où on est très loin d’une situation classique : cela concerne les visites à l’hôpital. "Sur ce plan là, nous restons totalement en phase Covid, explique Jean-Luc Davigo. La règle, c'est que les visites sont interdites. Avec quelques exceptions : les familles pour les fins de vie, le père qui peut assister à l'accouchement en maternité, un parent - et un seul - qui peut accompagner son enfant en pédiatrie... Pour l'instant, il n'est pas question d'assouplir ces règles."