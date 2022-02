À Montargis, le CHAM vient tout juste de mettre en place une allocation financière pour les étudiants infirmiers et kinésithérapeutes. C'est une mesure incitative qui existe déjà dans d'autres établissements hospitaliers en France, pour attirer des étudiants et lutter contre le manque de personnels.

L'hôpital de Montargis lance une aide financière pour attirer des étudiants infirmiers et kinés

C'est un outil de plus pour lutter contre la désertification médicale. Le CHAM, le centre hospitalier de l'agglomération montargoise, annonce la mise en place d'une aide financière à destination des étudiants infirmiers et masseurs-kinésithérapeutes.

Le but de cette allocation est assumé par l'hôpital de Montargis : faire venir les étudiants qui veulent en bénéficier dans le Loiret pour leurs études, et surtout, les faire rester une fois leur diplôme obtenu. Car en contrepartie de cette aide de 457 euros brut par mois, les bénéficiaires doivent s'engager à rester travailler au CHAM autant de mois qu'ils auront perçu cette aide. Le montant de cette aide "correspond à la rémunération classique d'un stagiaire", explique Jean-Luc Davigo, le directeur de l'hôpital.

"C'est un levier nouveau pour nous, pour essayer d'attirer des professionnels", ajoute le directeur du CHAM. "C'est important que cet outil puisse être utilisé dans l'est du département, parce qu'il manque du personnel, comme partout, on fait face à des problèmes vacants." La mise en place de cette aide financière s'est fait "en concertation étroite" avec l'école d'infirmiers (IFSI - IFAS de Chalette-sur-Loing) qui fait partie du CHAM. L'investissement est donc fait part l'hôpital lui-même, qui est un lieu de stage pour ces étudiants. Pour le moment, "il n'y a pas de budget spécifique dédié donc l'hôpital s'adaptera en fonction du nombre de candidatures", ajoute Jean-Luc Davigo.

C'est se mettre le doigt dans l'œil que de penser que ça règlera le problème d'attractivité - Maxime Bernard, président de la Fédération Nationale des Étudiants en Kinésithérapie

Sur le papier, "cette aide sera utile pour les étudiants, qui ne sont pas épargnés par la précarité, je n'en n'ai aucun doute", réagit Maxime Bernard, président de la Fédération Nationale des Étudiants en Kinésithérapie (FNEK). À l'échelle nationale, il suit de nombreux étudiants qui ont choisi de bénéficier de ces coups de pouce financier, car des aides comme celle-ci, il en existe un peu partout en France. "En revanche, c'est se mettre le doigt dans l'œil que de penser que ça règlera le problème d'attractivité du territoire et du secteur hospitalier", ajoute l'étudiant en quatrième année d'études de masseur-kinésithérapeute.

En tant que président de la FNEK, il le constate de lui-même : la plupart des étudiants bénéficiaires de ce type mesure incitative ne reste jamais bien longtemps après leurs études. "Soit ils s'efforcent de rester jusqu'à la fin de leur contrat, et partent dès qu'ils le peuvent, soit certains vont jusqu'à rompre leur contrat et trouver un travail dans un établissement ou territoire plus attractif, pour le rembourser." Selon lui, ce type d'aide n'est aussi pas une solution sur le long terme pour les patients. "Les patients ne s'y retrouvent pas parce qu'ils finissent pas changer de professionnel de santé assez régulièrement, sans forcément garantir une continuité de soins optimale."