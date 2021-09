INFO FRANCE BLEU - L'hôpital de Montélimar va devoir déprogrammer des opérations faute de personnels vaccinés

L'hôpital de Montélimar ne pourra pas continuer à tourner normalement à partir du mercredi 15 septembre. Certaines opérations vont devoir être déprogrammées. Les soignants vont manquer avec l'entrée en vigueur des sanctions pour les personnels non vaccinés contre le Covid-19. Ils seront suspendus, plus payés, et ne pourront donc plus venir travailler. "Malheureusement cette minorité peut concerner certaines catégories ultraspécialisées dans les blocs opératoires, explique Michel Cohen, directeur de l'hôpital de Montélimar. Donc on ne peut pas les remplacer et il a fallu déprogrammer." Selon le directeur, cela représente "plusieurs dizaines d'opérations sur une semaine".

Au groupement hospitalier de Montélimar, selon les chiffres de la fin de semaine dernière, 15% du personne non médical n'avaient toujours pas présenté de certificat de vaccination (253 agents sur 1695). Pareil pour 11% du personnel médical (25 praticiens sur 215). Mais cela ne veut pas dire que tous ces employés ne sont pas vaccinés, certains tardent à remettre le certificat, d'autres sont bel et bien opposés au vaccin.

Le directeur rassure, la CGT alerte

Le directeur de l'hôpital de Montélimar se veut malgré tout rassurant. "Les opérations urgentes seront traitées, et on pourra toujours se faire opérer en toute sécurité avec des gens qui sont extrêmement compétents", ajoute Michel Cohen qui a envoyé une lettre aux patients concernés par les déprogrammations pour s'excuser. Mais le discours n'est pas le même du côté de la CGT. Selon le syndicat la mesure risque bel et bien de déstabiliser l'hôpital. "Il y aura des sanctions et des suspensions dans tous les services, qu'ils soient administratifs, techniques ou médicaux, alerte Elsa Ruillère, secrétaire adjointe de la CGT de l'hôpital. Et là, on risque d'atteindre dangereusement à la santé des patients."