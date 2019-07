L'hôpital de Niort recrute et le fait savoir. Dans un communiqué, il indique rechercher des infirmiers et des aides-soignants en remplacement mais aussi en CDI.

En ce début d'été, l'hôpital de Niort recrute des infirmiers et des aides-soignants :

Des infirmiers en médecine, chirurgie et psychiatrie pour des contrats de remplacement de trois mois

Des infirmiers pour le bloc opératoire en CDI

Des aides-soignants de tous les secteurs d'activité en contrat longue durée

Les postes sont à pourvoir immédiatement. L'hôpital précise qu'ils sont ouverts également aux agents fonctionnaires qui peuvent réaliser un cumul emploi-retraite.

Les candidatures (lettre de motivation + CV) sont à adresser au secrétariat de la Direction du personnel et des relations sociales, 40 avenue Charles de Gaulle, 79021 Niort Cedex. Le service est joignable au 05.49.78.20.32 et à l'adresse mail dprs.secrétariat@ch-niort.fr

Le semaine dernière, FO alertait sur le manque de personnels à l'hôpital. "On est très inquiets. On est en train de fermer des services, des couloirs. Fin juin, on a fermé cinq lits en orthopédie. Il manquerait une trentaine d'infirmières et une quarantaine d'aide-soignants", rappelait alors Alain Rochette secrétaire du syndicat Force Ouvrière à l'hôpital de Niort.