L'hôpital de Niort s'équipe d'un robot chirurgical dernière génération

L'hôpital de Niort vient de s'équiper d'un robot chirurgical dernière génération. Ce robot est constitué d’une console ergonomique pour le chirurgien et, côté patient, d’un chariot équipé de quatre bras robotisés interactifs. Le chirurgien, en binôme avec l’infirmier installé auprès du patient, pilote le robot à distance grâce à sept axes de mobilité et une caméra à vision 3D.

Cette technique "a l’avantage d’assurer une plus grande aisance pour le chirurgien, de lui apporter davantage de mobilité et une meilleure précision dans le geste", indique l'hôpital dans un communiqué. C'est aussi un plus pour le patient : "la réduction du saignement et de la douleur post-opératoire permet de diminuer les durées d’hospitalisations avec une amélioration fonctionnelle plus rapide", poursuit l'hôpital.

Un chariot est équipé de quatre bras robotisés interactifs commandé par le chirurgien depuis une console © Radio France - Photo hôpital de Niort

Première intervention mercredi 9 mars

Ce robot peut être utilisé pour plusieurs types de chirurgies : urologique (ablation de tumeurs du rein et de la prostate), gynécologique (endométriose, cancérologie pelvienne) et viscérale (chirurgie colorectale, bariatrique). Le centre hospitalier de Niort est le premier établissement public dans les Deux-Sèvres et départements limitrophes - hors CHU - a être équipé d'un tel appareil. La première intervention avec ce robot est programmée ce mercredi 9 mars.

A terme, cinq chirurgiens niortais seront formés à cette technique ainsi qu’une dizaine d’infirmiers du bloc opératoire.