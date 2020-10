L'hôpital de Niort s'équipe d'une technologie de radiothérapie dernière génération

Du nouveau dans le traitement des lésions cancéreuses au cerveau à Niort. L'hôpital s'est doté d'une technologie de pointe, plus ciblée et plus confortable pour le patient.

C'est une petite révolution dans le traitement de certaines lésions cancéreuses au cerveau à Niort. L'hôpital a investi dans une technologie dernier cri, un accélérateur de particules qui permet de réaliser ce qu'on appelle la radiothéraphie stéréotaxique.

L'idée, c'est d'utiliser une forte dose de rayons, environ six fois plus que pour une séance classique, sur une zone très précise. Cette technologie est déjà utilisée dans de plus gros hôpitaux, à Poitiers ou Angers par exemple. Les patients deux-sévriens vont donc pouvoir en bénéficier au plus près de chez eux.

La stéréotaxie permet d'agir au millimètre © Radio France - Noémie Guillotin

Moins de fatigue pour les patients

"On traite de façon très précise, millimétrique. Ça permet d'éviter de traiter l’encéphale en totalité", explique le docteur Paul Gesta, radiothérapeute. Les séances sont réduites à trois, contre dix à quinze lors des traitements classiques. "Du coup, les patients ont une bien meilleure tolérance au traitement, ils ont beaucoup moins de fatigue", constate le médecin.

La technique de la radiothéraphie stéréotaxique n'est pas nouvelle mais elle a bien évolué. Il ne faut pas que le patient bouge. "Avant on mettait des vis dans le crane", raconte Julien Demoucron physicien médical, il s'assure que la bonne dose est délivrée au bon endroit. Ce n'est évidemment plus le cas aujourd'hui. "On utilise un masque thermoformé, c'est une matière qui permet de mouler le visage du patient".

Lors des séances, il y a des contrôles à tous les niveaux pour assurer une sécurité maximale © Radio France - Noémie Guillotin

Une technologie qui "impose encore plus de sécurité qu'un traitement classique donc des contrôles à tous les niveaux", indique le docteur Paul Gesta. Et qui pourrait être étendue à l'avenir au traitement d'autres lésions cancéreuses au niveau de la colonne vertébrales, des poumons ou encore du foie.