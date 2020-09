L'hôpital de Périgueux déménage dans son bâtiment flambant neuf

L'hôpital de Périgueux a entamé ce lundi son déménagement dans son tout nouveau bâtiment. Plus de 10.000 mètres carrés, sur trois étages, qui vont accueillir une grosse dizaine de services avec plus de confort pour les patients

Ca y est. Le déménagement de l'hôpital de Périgueux a commencé ce lundi. Plusieurs services ont rejoint l'aile flambant neuve de l'hôpital. Le service des maladies infectieuses qui accueille les malades du COVID a déménagé dès ce lundi matin tout comme le service de médecine interne.

Et ce déménagement va continuer toute la semaine. Les différents services intègrent en fait le nouveau bâtiment de trois étages terminé depuis la fin de l'année dernière. Mais l'épidémie de coronavirus a retardé le transfert vers cette nouvelle structure initialement prévu le 6 avril.

Le nouveau bâtiment de l'hôpital de Périgueux © Radio France - Antoine Balandra

Le bâtiment qui aura coûté 48 millions d'euros reçoit donc enfin ses premiers patients. Avec côté vitrine un hôpital qui se modernise : 10.000 mètres carrés flambant neufs. Des chambres très lumineuses, plus vastes et individuelles pour les malades. Avec à chaque fois sanitaires et douche.

Certaines sont même équipées de sas pour la prise en charge de malades du COVID par exemple. Une dizaine de services vont intégrer cet équipement. La cardiologie, la chirurgie vasculaire, la dermatologie ou encore la pneumologie. Si tout va bien, tous auront intégré leurs nouveaux locaux vendredi. De son côté le vieux bâtiment B, surnommé le Paquebot a été réhabilité. Le projet étant à terme de relier tous les bâtiments de l'hôpital pour n'en faire qu'un seul. La fin de cet immense chantier est normalement prévu pour juin 2021.

Dans le nouveau bâtiment de l'hôpital de Périgueux - CH Périgueux - Marjorie Morteau

Mais cette réorganisation semble aussi inquiéter les personnels. A tel point que les syndicats refusent pour l'instant toute communication avec la presse le temps de négocier avec la direction. Il faut dire que le nouveau bâtiment implique une nouvelle façon de faire, par plateaux et donc de nouvelles organisations du travail.

Et puis le nouveau bâtiment favorisera l'ambulatoire, avec notamment deux services d'hospitalisation à la semaine. Façon explique la direction de tout faire pour éviter au maximum les fermetures de lits (qu'elle ne décide pas). Au final, 12 lits vont disparaître sur les 600 que compte l'hôpital.