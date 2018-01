Limoges, France

Le blues des blouses blanches a déjà marqué l'année 2017 et 2018 débute sur la même tonalité. 1.000 médecins hospitaliers viennent de signer une tribune pour dénoncer le malaise dans leurs établissements. Parmi eux, le docteur Christophe Piguet, pédiatre à l'hôpital mère-enfant de Limoges. Comme ses collègues, il contate qu'un "burn-out" général touche l'hôpital public et de ses personnels.

Un cri d'alarme

Cette tribune, pour le docteur Piguet, c'est avant tout un "cri d'alarme pour exprimer un ras le bol de voir l’hôpital considéré de plus en plus comme une entreprise". Il met en cause le système de tarification à l'acte, le fameux "T2A" introduit dans les années 2000. "Il génère des dérives alors qu'il y avait initialement une volonté de transparence." Aujourd'hui, le pédiatre en souligne surtout les excès et les limites.

L'aspect humain n'est pas assez pris en compte

Pour le docteur Piguet, cette tarification à l'acte "ne prend pas en compte tous les aspects relationnels, importants à l’hôpital et tous les aspect psychosociaux, les détresses sociales que l'on retrouve davantage dans les hôpitaux." Il estime qu'un déséquilibre progressif s'est installé vis-à-vis des cliniques. L'autre problème, c'est la conséquence de cette situation sur les personnels. "On veut baisser les dépenses, donc on baisse les tarifs de ces activités standards, pour équilibrer les budgets. Dans le même temps, on veut augmenter l'activité et on diminue le personnel." Le pédiatre estime que ça se traduit par une diminution de la qualité des soins et un épuisement des personnels, surtout dans certains services très tendus comme les urgences.

Les personnels compensent, jusqu'à s'en rendre malades

Alors sommes-nous arrivés au bout du système ? Non répond le docteur Piguet, parce qu'il constate qu'on peut toujours l'essorer un petit peu. _"Le personnel hospitalier médical et paramédical est d'une grande souplesse et d'une grand volonté de bien faire_. Globalement on a affaire à un personnel très motivé, pour lequel la relation avec le malade est primordiale et _c'est pour ça que des efforts supplémentaires sont faits."_Mais ces efforts ont aussi leurs limites et le médecin limougeaud estime qu'il est temps de réagir. On voit de plus en plus se produire des phénomènes de burn out dans le milieu médical, chose qui n'était pas très classique il y a une vingtaine d'années.