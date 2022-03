L'hôpital de Privas se dote d'une IRM

La direction de l'hôpital de Privas a annoncé que l'établissement allait bénéficier d'une imagerie par résonance magnétique (IRM). L'appareil pourrait être mis en service au cours du second semestre 2023.

Un coût de quatre millions d'euros

C'est un équipement très lourd puisque son coût est de quatre millions d'euros financé pour moitié par la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Ce n'est pas normal d'attendre deux, trois mois pour passer une IRM. Il y a une mise en danger de la vie d'autrui. Laurence Fautra, vice-présidente de la région Auvergne-Rhône-Alpes chargée de la santé.

Il faut en moyenne attendre 53 jours si on habite le bassin de Privas pour pouvoir passer une IRM. Et il faut se rendre soit à Valence soit à Aubenas où la aussi la liste d'attente s'allonge. C'est un temps précieux qui est perdu pour diagnostiquer et donc prendre en charge le patient. Il y a une mise en danger de la vie d'autrui explique la vice-présidente de la région Auvergne-Rhône-Alpes Laurence Fautra.

Une bonne nouvelle pour un hôpital en convalescence

L'hôpital de Privas a connu ces dernières années des moments pénibles avec de très fortes difficultés pour recruter, des appels à des médecins intérimaires qui ont creusé le déficit de l'établissement qui a atteint 8 millions d'euros par an. Si c'était une structure privée, cet hôpital serait en faillite avait alors commenté le directeur de l'agence régionale de santé.

Il s'agit aujourd'hui d'enrayer la fuite des patients qui n'ont plus confiance vers d'autres structures hospitalières. L'IRM peut permettre en partie de renouer la confiance avec les habitants du bassin de vie de Privas.