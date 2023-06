L’hôpital de Redon contraint de fermer des services cet été faute de personnel

Pour pouvoir passer l’été, la direction de l’ hôpital de Redon est contrainte de fermer deux services. Il manque notamment une dizaine d’infirmiers et, dans une moindre mesure, des aides-soignants.

Estimant que la direction ne "vend" pas suffisamment l’hôpital, notamment sur les réseaux sociaux, la CGT a organisé une opération de recrutement ce mardi. De 10h à 16h, ceux qui le souhaitaient étaient invités à venir déposer leur candidature. Vingt-cinq l’ont fait, mais aucun pour un poste d’infirmier. Les dossiers seront transmis à la DRH de l'hôpital et la CGT rappellera les candidats pour s'assurer qu'ils ont bien été contactés.

32 lits fermés cet été

L’hôpital de Redon va devoir fermer deux services pendant un mois et demi (du 13 juillet au 4 septembre), pour palier la manque de personnel. Il s'agit de l'unité de surveillance continue (USC) qui compte quatre lits et du centre de soins de suite et réadaptation (SSR) qui compte 28 lits. La direction espère ainsi "minimiser l’impact" sur l’hôpital, cet été.

Manque d'infirmiers...

Si l’hôpital est contraint d’en arriver à ces fermetures, c’est surtout à cause du manque d’infirmiers. La direction a bien reçu 16 candidatures, mais seules six ont abouti. Il en faudrait encore une dizaine pour assurer un fonctionnement normal.

L’hôpital a aussi reçu 38 candidatures d’aides-soignants, dont 12 ont abouti. Mais la situation sur les postes d’ASH serait un peu moins tendue, grâce notamment au nombre d’élèves formés à l’ école d’aides-soignants de Redon , passé de 30 à 60.

... d'anesthésistes et urgentistes

Si l’hôpital manque cruellement d’infirmiers, il manque aussi de médecins, en premier lieu des urgentistes et anesthésistes. Avec deux recrutements en cours, la direction espère une réouverture totale des urgences en septembre. En attendant, le service reste fermé la nuit tout l’été , régulé par le 15. L’unique médecin urgentiste de la nuit étant affecté au SMUR.

Mais pour la direction, la grosse menace concerne les médecins anesthésistes. Beaucoup d’activités dépendant d’eux. À la veille de l’été, il en manque trois. Pour le moment, ils sont compensés par des intérimaires ou des médecins venant d’autres établissements dans le cadre d’un dispositif de solidarité territoriale appelé PST (prime de solidarité territoriale). Mais de l’aveu même de la direction, c’est de "plus en plus compliqué".

Près de 1.000 personnes travaillent sur l’hôpital de Redon © Radio France - Eric Bouvet

L’hôpital de Redon compte environ 850 ETP (équivalent temps plein), tout personnel confondu (médecins, paramédicaux, administratif, technique...).