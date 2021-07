L'hôpital de Renazé ferme ses portes temporairement faute de personnel remplaçant

A Renazé, comme dans d'autres établissements, la direction doit faire face à une pénurie de remplaçants, notamment infirmiers. Le manque de personnel pendant l'été, c'est un véritable casse-tête.

Même si tout a été entrepris pour trouver des remplaçants, le choix de fermer s'est malheureusement et rapidement imposé, trop de gros trous dans les plannings du mois d'août. Une décision qu'assume Patrick Gaultier, le maire de Renazé et président du conseil de surveillance de l'hôpital : "les années précédentes il y avait déjà des bouts de services qui fermaient mais cette année le manque de personnel est très important, il est récurrent partout, et donc par sécurité, pour la sécurité des patients, on est obligé de fermer. On a étudié toutes les hypothèses mais on s'est rendu compte, en bougeant les plannings ici et là, qu'on n'avait pas assez de personnel infirmier sur certains jours. On a donc décidé de regrouper. Pour certains agents, ça va être un mois compliqué car ils vont devoir se rendre à Craon pour travailler".

Seuls les activités de l'Ehpad, qui dépend de l'hôpital de Renazé, sont maintenues.

En tout cas, ce qui se passe à Renazé est une nouvelle illustration en Mayenne de la difficulté à faire fonctionner normalement pendant la période estival les structures hospitalières. Jusqu'à la rentrée, par exemple, les services d'urgence à Laval, Mayenne et Château-Gontier seront fermés la nuit à cause d'une pénurie de médecins urgentistes remplaçants.