L'hôpital de Rennes propose aux patients des casques de réalité virtuelle pendant leur opération

Depuis plus de deux ans, l'association Les P'tits doudous met à disposition du CHU de Rennes deux casques de réalité virtuelle. Ils permettent de détendre les patients et d'éviter des anesthésies générales à certains jeunes.

"C'est un plus pour nos interventions", sourit la médecin anesthésiste pédiatrique Séverine Delahaye-Laralde. Elle dirige le service d'anesthésie de l'hôpital Sud de Rennes où depuis plus de deux ans et demi deux casques de réalité virtuelle sont utilisés lors d'opération. Ces appareils appartiennent à l'association Les P'tits doudous, un collectif qui milite pour améliorer l'hospitalisation des enfants.

Ces casques de réalité virtuelle ont deux utilités : éviter l'anesthésie générale aux enfants et apaiser les patients avant l'opération.

"Il y a beaucoup d'interventions que l'on fait sous anesthésie générale chez l'enfant car on a besoin qu'il soit totalement immobile. Grâce à ce casque, on peut éviter cela en lui administrant qu'une anesthésie locale", explique la médecin anesthésiste pédiatrique Séverine Delahaye-Laralde.

Avant l'opération, détendre le jeune patient....

Le casque peut aussi servir en amont de l'intervention pour calmer le stress des patients. Le premier à avoir testé la machine à l'hôpital de Rennes est Antonin. Il avait 15 ans au moment de son opération. Une opération vasculaire trop lourde pour ne nécessiter qu'une anesthésie locale. Le personnel soignant lui a donc posé le casque sur les yeux dans sa chambre d'hôpital, avant son entrée au bloc.

"Le fait d'avoir un casque permet d'avoir de belles images plutôt que de voir des couloirs où il y a pleins de médecins, de patients. Cela peut stresser encore plus", raconte l'adolescent.

Il a choisi de nager avec les dauphins de Cancale, mais plusieurs expériences immersives sont proposées : être à bord d'un voilier, au milieu des loups, des ours, visiter la Polynésie, grimper le Mont Blanc ou encore être entouré de princesses et de princes.

.... mais aussi les parents

Cécile, la maman d'Antonin, était présente aux côtés de son fils avant l'opération. "C'est hyper rassurant pour un parent de voir son enfant partir assez détendu, pas dans le stress."

Les casques de réalité virtuelle peuvent aussi être utilisés chez les patients adultes.