Jeudi 21 décembre à l’hôpital de Roanne a signé une convention avec Claire Douroure, une sage femme libérale. L’hôpital a donc ouvert ses plateaux techniques aux sages femmes qui exercent de manière indépendante et à leurs patientes.

Roanne, France

Le centre hospitalier de Roanne a mis ses plateaux techniques à disposition des sages femmes indépendantes. Cela permet de répondre à la demande de certaines femmes enceintes du bassin roannais et des sages-femmes libérales.

Un suivi personnalisé de la femme enceinte

Claire Douroure est la première sage femme libérale à profiter de cette convention. L’indépendance que lui confère sa nouvelle activé lui permet de consacrer plus de temps aux patients. "Par rapport à un travail de sage femme hospitalière, il y a un suivi de A à Z, explique la sage femme. La patiente se sent rassurée car elle accouche avec une personne qu’elle connaît bien" poursuit-elle.

La difficulté pour les sages femmes libérales réside dans le fait qu’elles doivent pouvoir être disponibles à chaque instant. Ce dispositif,répond aussi à la demande croissante de femmes qui souhaitent donner naissance à leur enfant de la manière la plus physiologique possible. C’est à dire avec une assistance médicale réduite au strict minimum. Elle a un coût, entre 500 et 1000 euros par patiente.

Claire Douroure est la première sage femme libérale à signer la convention avec le directeur de l'hôpital, Dominique Huet. © Radio France - Fabrice Hawkins

50 naissances supplémentaires espérées

Cette année l’hôpital de Roanne a enregistré 1680 naissances. Le bilan est en baisse par rapport à l’année dernière. Dominique Huet, le directeur du centre hospitalier de Roanne, estime qu’il y a 50 femmes par an dans le bassin roannais, qui préfèrent accoucher dans un hôpital qui travaille avec des sages femmes libérales. Givors, Firminy et Thiers mettent déjà leurs plateaux technique à disposition des sages femmes libérales.

Astrid Vial est porte parole de la CGT à l’hôpital de Roanne. Elle regrette que les l’hôpitaux publics n’assurent plus l’égalité des patients. Pour elle "ce dispositif va créer un scission entre les patients qui ont les moyens et les autres."