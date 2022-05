L'hôpital de Roanne va pouvoir mieux prendre en charge les victimes de violences conjugales

Le centre hospitalier de Roanne s'est doté en début d'année d'une unité médico-judiciaire, inaugurée officiellement ce mardi 3 mai. Son objectif : mieux prendre en charge les victimes de violences, notamment conjugales, en regroupant dans un même lieu tous les professionnels nécessaires. Un premier dispositif existait déjà depuis une dizaine d'années, il va prendre plus d'ampleur.

"Ça change beaucoup de choses parce qu'au delà de nos missions médico-légales d'évaluation des victimes, on a rajouté la prise en charge du psycho-trauma", explique la médecin légiste Virginie Lançon, responsable du service. Son équipe a été étoffée par deux psychologues, une sage femme sexologue, une assistante sociale et une secrétaire.

Au sous-sol de l'hôpital, plusieurs bureaux ont été refaits pour donner un nouvel élan à l'unité. Des associations vont tenir des permanences, juste à côté d'une salle d'audition destinée à la police et à la gendarmerie. Les victimes peuvent désormais porter plainte au sein de l'hôpital. "C'est l'endroit approprié puisqu'il est isolé, il n'est pas au sein d'un service de médecine par exemple, relève le major Christian Kusek du commissariat de Roanne, ce qui fait qu'il y a une prise en charge beaucoup plus fine et plus à l'écoute des victimes."

La présidente du tribunal judiciaire de Roanne Claudine Charre se réjouit d'avoir un tel dispositif sur sa zone. "Pour notre juridiction, c'est un outil qui est extrêmement intéressant. Se trouvent réunis sur place les compétences pour évaluer le préjudice qui est un élément très important pour le tribunal puisqu'un tribunal correctionnel prend sa décision en fonction du préjudice qui a été évalué et les personnes compétentes pour prendre en charge les victimes, les orienter, leur apporter un premier suivi. Cette prise en charge est une étape indispensable dans la prévention de la récidive."

L'objectif de l'unité est aussi de former et de sensibiliser les professionnels de santé du Roannais pour mieux orienter les victimes. Pour joindre l'unité médico-judiciaire, un numéro est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 17h, le 04 77 44 30 36. Vous pouvez aussi vous présenter sur place sans rendez-vous.