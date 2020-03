Le Centre Hospitalier Yves Le Foll à Saint-Brieuc lance un appel à la solidarité pour pallier un éventuel manque de masques de protection pour le personnel non soignant. Un guide de fabrication est disponible pour les volontaires.

L'hôpital de Saint-Brieuc lance un appel pour fabriquer des masques pour le personnel non soignant

Le centre hospitalier Yves Le Foll de Saint-Brieuc prend les devants. "Pour pallier un éventuel manque de masques de protection et limiter le risque de propagation, nous avons besoin de votre aide pour créer un stock de masques pour tous les professionnels non soignants de l’hôpital et ainsi préserver notre stock de masques chirurgicaux réservé pour les soignants", écrit l'établissement sur sa page Facebook.

"Ces masques ne serviront pas aux soignants", précise bien l'hôpital de Saint-Brieuc.

Les masques pourront être déposés dans des cartons chaque jour entre 10h et 16h aux points de filtrage tenus par les agents de la protection civile sur le site Yves Le Foll (accès urgences, devant l'accueil central ou devant l'entrée du pavillon de la femme et de l'enfant).

Les masques partiront ensuite à la blanchisserie pour être lavés.

Découvrez le guide de fabrication des masques en quatre images en cliquant ici.