L'hôpital de Saint-Dié-des-Vosges manque de médecins

Saint-Dié-des-Vosges, France

"Si on ne trouve pas rapidement des médecins", plusieurs services de l'hôpital sont menacés à terme. C'est le cas de la pédiatrie, dont la cheffe de service âgée de 67 ans va bientôt partir à la retraite, mais aussi de la diabétologie et de l'hépato-gastroentérologie, qui n'auront plus chacun qu'un médecin au lieu de trois, à compter du 1er juillet prochain. Une situation alarmante qui a poussé l'intersyndicale de l'établissement a publier une lettre pour alerter les déodatiens.

Les jeunes médecins ne veulent pas s'installer à Saint-Dié

le constat est simple pour Marie-Françoise Bragard, cardiologue. "les jeunes médecins ne souhaitent pas s'installer dans une ville enclavée, loin des pôles universitaires, alors que les astreintes les obligent à habiter Saint-Dié"

"Nous avons prévenu à plusieurs reprises, les autorités de tutelle, dont l'agence régionale de santé et les élus, mais pour l'instant nous n'avons pas de réponse" s'inquiète encore le docteur Bragard, qui lance un appel à la mobilisation pour sauver l'hôpital.