L'hôpital de Saint-Lô ouvre des consultations dentaires pour les personnes handicapées

Saint-Lô, France

L'hôpital Mémorial de Saint-Lô a ouvert un cabinet dentaire en octobre 2018. Mais pas question de remplacer les dentistes de ville ! Ces consultations, assurées tous les lundis par deux chirurgiens dentistes installées dans la Manche, Hélène Houdas et Delphine Hurtel, accueillent uniquement des personnes en situation de handicap, quel qu'il soit, autisme, handicap moteur, polyhandicap etc..

Ce sont des personnes qui, bien souvent, n'avaient pas accès aux soins dentaires dans les cabinets de ville, car ils ne sont pas adaptés et il n'y a pas suffisamment de personnel, explique Nathalie Bisson, cadre de santé à l'hôpital de Saint-Lô.

Jusqu'à présent, ce service n'existait pas dans la Manche. L'hôpital de St-Lô a donc répondu à un appel à projet de l'Agence régionale de santé, en partenariat avec le Réseau de Services pour une vie Autonome et l'Ordre régional et départemental des chirurgiens dentistes. Il a équipé une salle de l'hôpital et formé des infirmières et des aides-soignants.

Chaque lundi, ces consultations font le plein. "Ce service répond à un réel besoin, poursuit Nathalie Bisson. Le nombre de consultations est passée de 5 à maintenant 6 patients par jour, et bientôt 7. Nous souhaiterions étendre les plages de consultations mais pour cela, il nous faut des dentistes !" Un appel lancé aux 186 professionnels installés dans la Manche.