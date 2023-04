L'hôpital de Saint-Nazaire va devoir fermer son service pour ados en souffrance psychique

C'est une décision prise "la mort dans l'âme" par le directeur général du centre hospitalier de Saint-Nazaire, Jérôme Couvreur. Il se retrouve obligé de fermer, pour une durée indéterminée, son service d'hospitalisation pour les adolescents de 11 à 17 ans qui souffrent de troubles psychiques graves. Ce SHAdo a ouvert il y a à peine plus de deux ans, en janvier 2021, mais il devra cesser de fonctionner début juin parce que l'un des deux pédopsychiatres a décidé de partir et que, malgré des recherches entamées dès le début de l'année, la direction de l'hôpital n'a pas trouvé de remplaçant.

Un service qui accueille, encore pour quelques semaines, des jeunes de toute la Loire-Atlantique

Des jeunes de toute la Loire-Atlantique et leurs familles vont donc se retrouver encore plus en difficulté. Actuellement, les adolescents qui ont des problèmes psychiques "doivent déjà attendre deux ans avant d'être pris en charge", explique Clair Guillet, le secrétaire adjoint du syndicat Force ouvrière à l'hôpital. Et si ce service d'hospitalisation a ouvert début 2021 à Saint-Nazaire, c'est parce qu'il y avait un nombre de lits en pédopsychiatrie particulièrement faible en Loire-Atlantique.

Un nombre de places "largement insuffisant"

On revient donc plus de deux ans en arrière avec une seule structure capable de prendre en charge, nuit et jour, ces jeunes qui souffrent de dépressions profondes ou d'autres troubles psychiques graves. Elle est à Bouguenais et elle ne compte que 14 lits. "Ce qui est largement insuffisant pour couvrir l'ensemble des besoins du département", reconnaît le directeur général de l'hôpital de Saint-Nazaire, Jérôme Couvreur.

Redirigés vers les services de pédiatrie ou de psychiatrie adulte

Les patients accueillis jusque-là à Saint-Nazaire pour des séjours de maximum quelques semaines vont être redirigés vers les établissements de jour ou, s'ils ont besoin d'être hospitalisés, "vers les services de pédiatrie classique et les services de psychiatrie pour les adultes", précise Jérôme Couvreur.

Au moins plusieurs mois de fermeture

Pendant combien de temps ? La direction de l'hôpital de Saint-Nazaire continue de chercher un nouveau médecin. Mais avec la même situation en soins palliatifs, il avait fallu un an avant de pouvoir relancer complètement le service.

Déjà une unité de 17 lits fermée à Blain

La situation de la psychiatrie se dégrade donc encore en Loire-Atlantique puisque l'hôpital de Blain a lui déjà été obligé de fermer une unité de 17 lits, parce qu'il manque un médecin. D'ailleurs une manifestation a lieu ce jeudi matin à 10h30 au départ du champ de foire.