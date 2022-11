L'hôpital de Saint-Vallier va être modernisé : locaux neufs à venir et arrivée d'un scanner

Le plan de modernisation se détaille en trois parties, il coûte 15 millions d'euros et a été annoncé ce lundi 14 novembre. D'abord, le vieux bâtiment insalubre - un ancien EHPAD - qui se trouvait à côté de l'entrée de l'hôpital, va être rasé. À la place, sera construit un bâtiment de 3000 mètres carrés avec à l'intérieur : les urgences, l'accueil, la périnatalité et les activités consultations. Enfin, pour aider au financement du tout, des terrains et des bâtiments du "haut" du site vont être revendus, notamment à l'association Habitat & Humanisme qui va y installer un EHPAD.

Pour les habitants, la grande nouveauté c'est l'arrivée d'un scanner, au service imagerie, qui sera lui aussi situé dans le nouveau bâtiment (le service de médecine sera au premier étage). Jusqu'ici, les habitants des alentours étaient obligés d'aller jusqu'à Romans pour réaliser un scanner. Toutes ces modernisations ont pour but d'attirer les médecins généralistes, car dans la communauté de communes Portes de Drom'Ardèche, on compte deux fois moins de médecins par habitant que dans la région.

Le plan du futur hôpital, expliqué - ComCom

Financement inédit

Sur les 15 millions d'euros, l'Agence Régionale de Santé en a donné huit, la préfecture 560 000 euros. Le reste est constitué de fonds propres (3 millions) et de fonds de collectivités locales, qui ne sont pas censés financer les hôpitaux. "Ce n'est pas notre rôle, les gouvernements successifs ont laissé les petits hôpitaux dépérir, on essaie de renverser la tendance", explique Pierre Jouvet, maire de Saint-Vallier et président de la communauté de communes Porte de Drom'Ardèche. "On n'est pas des gestionnaires, on est des femmes et des hommes politiques, on fait des choix", ajoute-t-il, alors que deux millions d'euros représentent un quart du budget d'investissement de la collectivité. Le directeur de l'ARS, représentant de l'État, Jean-Yves Grall, relativise : "il n'y a rien d'exceptionnel à ce montage financier, ça arrive ailleurs, pas dans ces proportions en ce qui concerne la communauté de communes, mais ça arrive, surtout s'il y a une part de médico-social, pour lequel le Département est compétent".