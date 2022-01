Venez assister à une opération chirurgicale en direct, sur la page Facebook du Centre Hospitalier de Saintes

Vous avez toujours rêvé d'assister à une opération chirurgicale ? Connectez vous ce lundi matin vers 11 heures, sur la page Facebook de l'Hopital de Saintes. Vous pourrez assister à une chirurgie du prolapsus, autrement dit à l'opération d'une descente d'organe chez une patiente anonyme qui a donné son accord. C'est une première pour notre région, et seulement la deuxième diffusion de ce type en France. En 2020, le Centre Hospitalier de Valenciennes dans le nord avait ouvert la voie avec une opération du canal carpien.

Le même homme est à l'origine de cet évènement ce lundi matin à Saintes, il s'agit de Christopher Albano, le nouveau directeur en charge de la communication du Centre Hospitalier de Saintonge, arrivé il y a quelques mois. "On a choisi un geste "simple", non sanglant donc facilement diffusable et regardable" explique-t-il. Des caméras filmeront l'intervention en direct, une opération qui dure une heure au total.

"On ne va pas filmer l'intégralité, on la prendra au milieu" indique Christopher Albano, Les spectateurs ne verront à aucun moment le visage de la patiente endormie. "On verra l'intérieur de son corps : l'utérus, les trompes et on verra le chirurgien insérer un filet à l'intérieur du corps de la patiente et le fixer avec des points de suture". Le chirurgien va mettre en place le filet pour contenir les organes que les muscles ne parviennent plus à maintenir, et qui pourraient sortir du corps. Ce phénomène se produit souvent suite à des accouchements compliqués ou avec l'âge et la ménopause. Cette opération à l'avantage d'être "presque sans risque, il n'y a pas de risque zéro en médecine ou en chirurgie" indique Christopher Albano. "C'est u

Ça peut susciter des vocations et renforcer l'attractivité de l'hôpital en montrant notre savoir faire, et nos outils pour recruter des médecins et des chirurgiens - Christopher Albano, Centre Hospitalier de Saintonge

Ce type de diffusion peut intéresser beaucoup de monde. "A Valenciennes on avait eu beaucoup de demande de personnes qui voulaient visiter le bloc opératoire, voir comment une opération se passe" indique Christopher Albano. Les internes, les étudiants en chirurgie ou qui se destinent à le devenir peuvent être intéressés "surtout en cette période de Covid, où l'on ne peut pas rentrer dans les hôpitaux". Mais la diffusion de l'opération peut aussi intéresser d'ancien patientes qui ont déjà été opérées. "Il s'agit bien de faire oeuvre de pédagogie" répète Christopher Albano. "Les patients vont parfois à l'hopital trop tard, surtout dans les zones rurales. L'hôpital ne doit pas être anxiogène. Si ce genre de communication peut inciter les personnes à se faire soigner, on est dans une opération de santé publique".

Le Centre Hospitalier de Saintonge pourrait renouveler ce genre de diffusion. "Pourquoi pas une fois par trimestre" lance Christopher Albano, L'hôpital sera doté dans les mois qui viennent d'un robot chirurgical, il pourrait faire l'objet d'une prochaine diffusion en direct.