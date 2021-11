L'hôpital de Sarlat propose désormais des consultations externes en ophtalmologie

Bonne nouvelle pour les habitants du Sarladais qui peinent à obtenir un rendez-vous pour faire refaire leurs lunettes. Le centre hospitalier de Sarlat a ouvert ce mardi 2 novembre un nouveau service de consultations externes en ophtalmologie. "Il répond à un véritable besoin" explique Anne Rousselot-Soulière, directrice déléguée du Centre hospitalier Jean Leclaire. Il y a effectivement fort peu d'ophtalmologues en libéral dans le bassin de vie du Sarladais explique-t-elle, et cela contraignait souvent les patients à avoir des délais d'attente extrêmement longs ou de devoir aller jusqu'à Périgueux ou jusqu'à Brive pour pouvoir consulter un ophtalmo pour des pathologies soit bégnines comme la myopie ou un bilan visuel, soit plus graves comme la DMLA ou le glaucome.

Une partie de l’équipe aux côtés de la directrice déléguée du Centre hospitalier de Sarlat Anne Rousselot-Soulière © Radio France - Emmanuel Claverie

250.000 euros d'investissements

Le projet a pu voir le jour grâce à deux ophtalmologues qui officient habituellement à la clinique du Parc à Périgueux, Jean-Jacques et Virginie Francerie. Cela fait de longues années qu'ils interviennent sur le bloc opératoire en ophtalmologie au centre hospitalier de Sarlat explique Anne Rousselot-Soulière. Grâce à eux nous avons pris contact avec des orthoptistes qui exerçaient en libéral. Ils ont bien voulu se rendre à une première réunion de travail et ont témoigné de leur intérêt pour notre projet, mais également de la satisfaction de voir la qualité du matériel qui était prévu dans notre projet, puisque nous avons vraiment des matériels de dernière génération. Le centre hospitalier de Sarlat a en effet investi 250.000 euros dans l'achat de matériel de pointe.

"Nous avons aujourd'hui une collaboration avec deux ophtalmos, deux orthoptistes, et nous espérons en convaincre d'autres de nous rejoindre prochainement" poursuit Anne Rousselot-Soulière. Une secrétaire médicale prend elle en charge la prise de rendez-vous, mais également l'édition des comptes rendus. Une aide-soignante viendra appuyer l'équipe ponctuellement pour optimiser le temps de disponibilité des médecins.

Marie-Christine a attendu près de 10 ans avant de faire faire des lunettes à sa vue © Radio France - Emmanuel Claverie

Déjà quatre mois d'attente

Les premiers utilisateurs semblent satisfaits de cette nouvelle offre de soins. Marie-Christine fait partie des premières à en avoir bénéficié, dès le jour d'ouverture. "Cela fait pratiquement dix ans que je n'avais pas eu de bilan visuel confie cette habitante de Sarlat. Il n'y avait personne sur le territoire ou les délais étaient vraiment trop longs. La dernière fois, je devais avoir un rendez-vous un an après mon coup de fil et j'ai oublié de m'y rendre. Je me suis contentée du coup d'acheter des loupes en pharmacie, ce qui n'est absolument pas satisfaisant pour travailler ou de manière plus générale pour vivre".

A peine ouvert, le nouveau service de consultations externes en ophtalmologie de l'hôpital de Sarlat est victime de son succès. Il est désormais impossible d'obtenir un rendez-vous avant le 8 févier 2022.

Pour contacter le secrétariat du service : 05.53.31.76.82 de 9h00 à 16h30. Les consultations sont ouvertes aux adultes et aux enfants à partir de 6 ans.