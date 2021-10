L'hôpital de Sarlat renforce ses consultations en gastro-entérologie et endoscopie

L'arrivée d'un nouveau praticien libéral dans la capitale du Périgord noir permet à l'hôpital de Sarlat d'étoffer son offre de consultations en gastro-entérologie et endoscopie. A compter du 6 octobre, il sera possible de consulter un spécialiste cinq jours par semaine au lieu de deux actuellement.

A compter du 6 octobre, il sera donc possible de consulter un gastro-entérologue à l'hôpital de Sarlat cinq jours par semaine, au lieu de deux actuellement. Une nouvelle offre de soin qui s'explique par l'arrivée dans la capitale du Périgord noir d'un nouveau praticien, le docteur Kouroche Vahedi. "La spécialité était déjà ouverte précise Anne Rousselot-Soulière, directrice déléguée du centre hospitalier de Sarlat. Nous avons depuis plusieurs années une offre avec un médecin en exercice libéral, le docteur Angala, gastro-entérologue qui assure des consultations externes et des endoscopies au centre hospitalier de Sarlat. L'activité de ce médecin ne lui permettait de n'ouvrir cette activité qu'une partie de la semaine, les lundis et les mardis. Nous avons eu l'opportunité d'accueillir un nouveau gastro-entérologue qui s'installe en libéral dans notre belle commune de Sarlat et qui souhaitait exercer une activité partagée entre son exercice libéral. Il souhaitait également pouvoir avoir un exercice hospitalier. Voilà une opportunité qui nous permettait de compléter une offre déjà existante, mais qui permettra là d'offrir un accès facilité et plus large pour des consultations en gastro entérologie et pour faire pratiquer des endoscopies.

Une offre de soins qui correspond aux besoins de la population.

Pour la directrice déléguée du Centre hospitalier Jean Leclaire de Sarlat, l'extension de cette offre de soin correspond à un besoin. "Un des engagements et une des préoccupations que nous avons, c'est effectivement d'avoir une offre de soins qui corresponde aux besoins de la population explique Anne Rousselot-Soulière. La gastro entérologie, du fait du relatif éloignement du centre hospitalier de Sarlat et de Sarlat, manquait sur notre territoire en proximité. Et d'autre part, le centre hospitalier de Sarlat est fortement investi dans la dynamique de dépistage précoce des cancers et, à ce titre, les endoscopies et la gastro-entérologie sont effectivement, une offre absolument indispensable en matière de dépistage précoce".

Les consultations du nouveau praticien débuteront dès le 6 octobre. La prise de rendez-vous sera elle possible à compter du 27 septembre au 05.53.31.76.63