L'appel est lancé ce jeudi matin, sur les réseaux sociaux. L'hôpital de Tours en appelle aux dons de masques et de solutions hydroalcooliques pour faire face à l'épidémie de coronavirus.

L'hôpital de Tours lance un appel aux dons pour des masques et du gel hydroalcoolique

L'appel du CHRU de Tours ne passe pas inaperçu sur les réseaux sociaux. Il en appelle aux dons de masques et de solutions hydroalcooliques. L'hôpital de Tours sollicite des dons de masques chirurgicaux et FFP2, les seuls homologués dans la lutte contre le coronavirus. Le CHRU de Tours lance cet appel aux collectivités, institutions et entreprises qui auraient des stocks.