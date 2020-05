Un déconfinement qui pose question à l'hôpital de Tours

Le déconfinement qui débute ce lundi est source de beaucoup d’interrogations, voire d’angoisse pour tous ceux qui sont en première ligne dans la lutte contre le coronavirus. Et en premier bien sûr, les personnels soignants. De l’avis de certains syndicats, l’hôpital de Tours ne serait pas prêt en effet à assumer les conséquences de ce déconfinement.

Pas de tests systématiques des personnels

Ce qui inquiète surtout, c’est la quasi-absence de tests des personnels soignants en cas de contamination de collègues du même service. Contrairement pourtant, aux directives nationales. Un exemple, fin avril, avec la contamination de quatre agents en pneumologie. Aucun des personnels qui avait été en contact avec eux n’aurait ainsi été testé.

"On ne nous donne pas les moyens d’éviter ces contaminations croisées" - Sud Santé Sociaux

Et cela, pour certains, comme pour le syndicat Sud Santé, c’est très problématique. Alors que le déconfinement est en route, et que de plus en plus de patients vont se retrouver dans les couloirs de l’hôpital, des cas Covid et des non Covid. "On ne nous donne pas les moyens d’éviter ces contaminations croisées" dit le syndicat.

Un afflux massif de patients attendu

Autre inquiétude ressentie : le fait que l’augmentation mécanique de l’activité, avec le retour attendu des patients qui jusqu’ici s’étaient détournés de l’hôpital, se fasse sans renfort de moyens. Toujours selon les syndicats.

"Aux urgences, dans les box où on mettait deux patients habituellement, on ne pourra plus en mettre qu'un seul. Ce qui veut dire que les délais d'attente pour une prise en charge aux urgences vont être multipliés, tout en sachant qu'on va retrouver un afflux aux urgences de patients qui n'étaient peut-être pas venus par peur d'être contaminés, et tous les patients qui vont peut-être fêter le déconfinement", explique Anita Garnier, infirmière aux urgences de Trousseau, et par ailleurs déléguée SUD Santé au CHRU de Tours. "Tous ces patients, on va les retrouver aux urgences à un moment ou à un autre, et on ne va pas pouvoir les accueillir et les prendre en charge très rapidement".

Nous avons tenté de joindre l'hôpital de Tours à ce sujet, sans réponse pour le moment.