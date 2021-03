L'hôpital de Tours participe à une étude nationale sur l'immunité à long terme procurée par le vaccin Pfizer

Le CHRU de Tours recherche uniquement des gens qui ont été contaminés par le Covid-19 il y a plus de six mois et qui ont entre 18 et 45 ans ou au-dessus de 65 ans

Le CHRU de Tours et dix autres grands hôpitaux français recherchent des volontaires pour participer à une étude sur l'immunité que procure, à long terme, le vaccin de Pfizer. Il s'agit de suivre pendant deux ans 300 patient pour voir si la réponse immunitaire est différente chez ceux qui avaient eu le Covid-19. Ceux qui n'ont jamais été infectés recevront deux doses du vaccin Pfizer tandis que les volontaires qui ont attrapé le Covid il y a plus de six mois n'en recevront qu'une.

Objectif : recueillir des données sur l'immunité à long terme

Le suivi des volontaires pendant 24 mois sera riche d'enseignements, selon Zoha Maakaroun, infectiologue et responsable des centres de vaccination au CHRU de Tours : "L'objectif est surtout de voir l'immunité à long terme, sur laquelle nous avons peu de données. Le fait de suivre ces volontaires pendant deux ans nous permettra de savoir pendant combien de temps nous seront protégés par ce vaccin".

"Ca va permettre de comprendre comment notre système immunitaire répond. Si une dose est suffisante ou non. Si il y aura besoin de faire des rappels plus tard ou pas." Dr Zoha Maakaroun

Le CHRU de Tours a déjà trouvé une vingtaine de volontaires. Il lui en manque une dizaine, uniquement des gens qui ont eu le Covid il y a plus de six mois, et âgés de 18 à 45 ans ou de 65 ans et plus. Si vous êtes concerné et intéressé, vous pouvez appeler le 02 47 47 69 72.