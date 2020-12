L'hôpital de Trévenans s'attend à une troisième vague après les fêtes

"La situation s'empire chaque jour à l’hôpital Nord Franche -Comté" explique Anne-Sophie Dupont, médecin à l'hôpital de Trévenans dans le Territoire de Belfort, et présidente de la commission médicale. 171 patients COVID-19 sont actuellement pris en charge, dont 18 au service réanimation. 146 personnes sont mortes du coronavirus au sein de l'établissement depuis le début de la deuxième vague. "La situation est très tendue" affirme la professionnelle de santé. Elle estime ainsi que "la deuxième vague épidémique n'est descendue que quelques jours., _il n'y a pas eu de creux_, et là nous allons très rapidement enchaîner sur une troisième vague".

Comment respecter les distances pendant les retrouvailles en famille?

Anne-Sophie Dupont, médecin à l'hôpital de Trévenans dans le Territoire de Belfort et présidente de la commission médicale reconnaît voir les fêtes de Noel et du Nouvel An d'un mauvais œil : "Je ne suis pas là pour inciter à la _morosité_, mais on ne voit pas comment la situation peut s'améliorer sur la quinzaine de jours qui arrive. La seule chose qui permettrait que cela s'améliore, c'est le respect de la distance entre les personnes. Le problème c'est qu'on sait que pour le 24 décembre le 25 décembre et les fêtes du Nouvel An, dans beaucoup de familles ça ne va pas se passer comme ça, ne serait ce que pour la distribution des cadeaux".

"Nous sommes très inquiets, le système de santé du Nord Franche-Comté est au bord de la rupture au niveau des hospitalisations, donc il faut bien comprendre que plus il y a de patients qui sont atteints de la forme sévère du COVID-19, moins nous sommes en capacité de traiter les autres patients. Pour l'instant cela tient encore mais entre les fêtes, les personnes malades à l'hôpital les soignants malades et puis ces fameux 15 jours qui vont arriver après les fêtes de Noël nous avons une très très forte inquiétude" poursuit la professionnelle de santé.

Un personnel épuisé qui va pouvoir prendre des vacances

Si la situation est tendue à l'hôpital, l'établissement de santé a fait le choix de maintenir le planning des congés précise Anne-Sophie Dupont, présidente de la commission médicale : "le but c'est le respect des plannings de vacances, c'est vraiment la priorité puisqu'il faut que _les gens se reposent_. C'est indispensable de souffler nous sommes dans un sprint perpétuel. Après est-ce qu'il va y avoir des raccourcissements, ou des rappels, je ne peux pas vous dire, on verra en fonction de la situation".

La médecin rappelle que les soignants vivent des moments difficiles :"Ce sont des situations dramatiques. Vous voyez un couple de personnes âgées hospitalisé avec Madame qui apprend que monsieur est décédé et puis 3 jours après c'est Madame qui meurt. Parfois vous arrivez le matin il y a 3 personnes qui ont disparu pendant la nuit. C'est une maladie catastrophique et c'est indispensable de se ressourcer, de se reposer de penser un petit peu à autre chose pour revenir en forme puisque nous avons encore une tâche immense nous attend au mois de janvier".