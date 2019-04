L'hôpital de Tulle ouvre une garde médicale avec des médecins libéraux pour désengorger les urgences

Une garde médicale libérale ouvre ce mardi dans l'hôpital de Tulle. Il s'agit d'un nouveau lieu de consultation par des médecins généralistes libéraux. Objectif : soulager en soirée les urgences de plus en plus surchargées à Tulle.

Tulle, France

Comme dans beaucoup d'hôpitaux les urgences de Tulle suppléent de plus en plus la raréfaction des médecins de ville surtout en dehors des horaires de consultations. Résultat : les urgences tullistes ont connu une hausse de leur activité de près de 13 % en 2018 et la tendance se confirme déjà cette année. L'ouverture de cette garde médicale, partenariat entre l'hôpital et les médecins libéraux du secteur de Tulle, doit permettre de désengorger au moins le soir ces urgences.

Pas des urgences bis

Un local est mis à disposition des médecins par l'hôpital. La garde est assurée de 20 h à minuit tous les jours ouvrables. Mais attention il ne s'agit pas d'urgences bis. Ce nouveau lieu de consultation doit surtout permettre de traiter les cas les plus simples et notamment les petits bobos. Impossible de s'y rendre donc par soi-même. Il faut appeler au préalable le 15, le SAMU. C'est lui et uniquement lui, qui y oriente ou non les patients.