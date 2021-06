Vous pouvez soumettre vos propositions pour l'avenir de l'hôpital de Valence

Avant de définir ses grands axes de développement pour la période 2022-2026, l'hôpital de Valence va récolter les propositions des habitants de Drôme et d'Ardèche, et en retenir certaines.

Que manque-t-il au centre hospitalier de Valence ? Comment l'améliorer ? Si vous avez des idées c'est le moment de les soumettre sur la plateforme ouverte mardi 22 juin par le centre hospitalier valentinois. Les patients, les professionnels et les partenaires de l'hôpital, où les simples citoyens peuvent contribuer. "Bien sûr que nous on peut avoir des idées pour bien remplir notre mission, mais c'est encore plus intéressant si les citoyens eux-mêmes nous disent ce qu'ils attendent de l'hôpital pour aujourd'hui et pour les prochaines années", explique Freddy Serveaux, directeur du centre hospitalier. Les propositions retenues seront intégrées au "projet d'établissement" qui définira les axes de développement de l'hôpital jusqu'en 2026.

Comment ça marche ?

Il faut d'abord répondre à un bref questionnaire : "Quels sont les points forts de l'hôpital de Valence ? Que peut-on améliorer ? Comment voyez vous l'hôpital dans 10 ans ?" Vous pourrez ensuite proposer des idées pour améliorer le CH. Quelques idées sont déjà en ligne, par exemple utiliser des hélicoptères électriques pour réduire la pollution, simplifier les démarches administratives pour les patients, ou encore mettre en place une conciergerie pour les professionnels de l'hôpital.

Nous seront ravis s'il y a de l'ambition dans les propositions - Freddy Serveaux

Avec la crise sanitaire, le gouvernement a promis des moyens aux hôpitaux pour investir, ce qui permettra de financer les propositions retenues. "Les hôpitaux seront accompagnés pour des projets d'investissements importants. Et donc on a la conviction que nous allons avoir les moyens budgétaires pour travailler de la bonne manière pour les usagers et aussi pour les professionnels de l'hôpital", ajoute Freddy Serveaux.

La plateforme pour déposer vos idées va rester en ligne jusqu'à fin septembre, vous pouvez y retrouver des propositions déjà soumises, les commenter et même voter pour les idées qui vous attirent le plus. Le projet d'établissement sera bouclé dans les mois qui arrivent. Une synthèse doit être rédigée d'ici la fin de l'année 2021, et le document complet sera terminé au plus tard à la fin du premier trimestre 2022.