L'hôpital de Valenciennes centre d'excellence européen contre l'antibiorésistance

L'antibiorésistance présente dans de nombreuses pathologies a un sérieux impact sur la santé des patients assure le Dr Nicolas Ettahar, chef de service des maladies infectieuses, "ça peut limiter l'espoir d'avoir des traitements possibles pour soigner des maladies ou ça peut entrainer le fait qu'on est obligé d'utiliser des antibiotiques un peu plus forts, un peu plus contraignants avec des effets indésirables plus conséquents".

Un phénomène surreprésenté dans les Hauts de France qui s'explique selon l'infectiologue par le profil de nombreux patients "qui sont comorbides qui ont plusieurs maladies associées ce qui entraine une fragilité particulière donc une vulnérabilité aux infections plus conséquentes".

"Une vraie révolution pour les patients"

En partenariat avec BioMérieux acteur mondial du diagnostic In Vitro, l'hôpital dispose désormais d'un laboratoire de microbiologie dernière génération équipé des technologies de pointe en termes de robotisation, imagerie, intelligence artificielle, avec de la biologie moléculaire qui fonctionne 24h24, 7 jours sur 7 et qui permet de mieux lutter contre cette antibiorésistance à travers un meilleur diagnostic explique le Dr Gisèle Dewulf cheffe de service de microbiologie

"En quelques heures, on peut avoir des diagnostics précis on peut ajuster au plus vite l'antibiotique, on peut aussi éviter des prescriptions d'antibiotiques qui ne sont pas nécessaires quand ça n'est pas une infection bactérienne".

L'équipe du laboratoire peut par exemple désormais diagnostiquer une méningite en deux heures contre 1 à 2 jours avant, "une vraie révolution pour les patients" pour le Dr Gisèle Dewulf.

Un plateau ressource pour tout le Groupement Hospitalier de Territoire qui compte 3700 lits dans le Hainaut et qui s'inscrit aussi dans le réseau ville hôpital " afin que les acteurs de santé de ville bénéficient des performances de la plateforme de microbiologie" assure Nicolas Salvi, directeur général du centre hospitalier.

Avec ce laboratoire le Centre Hospitalier de Valenciennes a été désigné Centre d’Excellence AMS Antimicrobial Stewardship-Bon usage des antibiotiques, parmi 13 centres dans le monde, c'est le premier en Europe.