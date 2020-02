L'hôpital de Valenciennes veut devenir un Centre Hospitalier Régional

3° hôpital des Hauts de France, l'établissement de Valenciennes souhaite cette reconnaissance pour élargir son offre de soins dans le Hainaut où les indicateurs de santé sont au plus bas. La demande de labellisation a été faite, elle doit être approuvée par un décret du premier ministre.

Etienne Cousein, vice président de la commission médicale et Rodolphe Bourret directeur de l'hôpital

Valenciennes, France

Pour la direction de l'hôpital, la demande de labellisation CHR est plus que légitime, d'abord pour la qualité des soins de l'établissement régulièrement saluée dans des classements, comme celui du magazine Le Point en 2019 qui le classe 1° hôpital de France hors CHR et CHU.

Ensuite l'hôpital est en plein développement depuis 10 ans, il a doublé ses effectifs et son budget, et depuis 8 ans son budget est excédentaire, ce qui est rare.

Par ailleurs, la région est sous dotée en CHR et CHU, seulement 2 CHU à Lille et Amiens pour plus de 6 millions d'habitants, alors que le ratio est normalement d'un établissement de ce type pour 1 ou 2 millions d'habitants.

Le reportage de Rafaela Biry-Vicente Copier

Et puis surtout pour les 800 000 habitants du Hainaut qui ont l'hôpital de Valenciennes comme établissement ressource. Un territoire où les indicateurs de santé sont au plus bas, avec une surmortalité de 30% par rapport à la moyenne nationale, rappelle le directeur de l'hôpital Rodolphe Bourret.

Des autorisations pour de nouveaux soins

La labellisation permettrait donc d'obtenir des autorisations pour de nouveaux soins, comme les greffes rénales ou encore la thrombectomie pour la prise en charge des AVC. Un gain de chance important pour les patients qui sont obligés aujourd'hui d'aller à Lille pour se faire soigner explique le Dr Etienne Cousein, vice président de la commission médicale de l'établissement.

Avec une enveloppe supplémentaire de 90 millions d'euros, soit une augmentation de 20% du budget, l'établissement pourrait développer la recherche, en interne mais aussi avec l'université polytechnique des Hauts de France, basée à Valenciennes et qui travaille notamment sur le handicap, les mobilités, etc.

Une reconnaissance régionale et nationale qui permettrait aussi de renforcer l'attractivité auprès des jeunes médecins.