L'hôpital de Vierzon sera placé sous administration provisoire

Vierzon, France

Au mois de mars ou avril, le centre hospitalier de Vierzon sera placé sous administration provisoire. La direction et l'Agence Régionale de Santé (ARS) Centre-Val de Loire ont fait cette annonce ce vendredi 18 janvier. Le dossier administratif est en cours d'instruction précise l'Agence Régionale de Santé.

Pour Christophe Lugnot, chef de cabinet adjoint de l'ARS, cette mise sous tutelle provisoire est une bonne nouvelle pour le centre hospitalier. "C'est un problème budgétaire, c'est un problème de recrutement médical. Pour éviter que cette situation ne perdure, il faut travailler pour mettre en place de nouvelles pistes d'actions qui permettront au centre hospitalier de retrouver une sérénité et une pérennité", explique-t-il.

Force Ouvrière attend des moyens pour rénover le bloc opératoire

Du côté de Force Ouvrière, cette nouvelle ne surprend pas et n'inquiète pas outre mesure. Pourtant, le syndicat appelle à rester vigilant. "On ne connaît pas encore la feuille de route de cette administration provisoire. On espère qu'à Vierzon, des moyens seront donnés et mis en place pour maintenir notre activité. On attend la remise aux normes de notre bloc opératoire, on a besoin que l'Etat participe financièrement", souligne Maryvonne Roux de FO.

Elle aimerait que les propos rassurants de l'ARS se concrétisent, ce qu'elle estime ne pas être le cas lorsque des CDD ne sont pas renouvelés par exemple.