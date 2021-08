L'hôpital du Haut Anjou à Château-Gontier-sur-Mayenne ouvre la voie à l'alternance

C'est une grande première pour le centre hospitalier du Haut Anjou. Depuis le début du mois d'août, la direction du site est à la recherche de 8 alternants pour la rentrée de septembre 2021. En partenariat avec l'Institut de formation de Laval, les apprentis auront l'occasion de découvrir le métier et les différents services du centre hospitalier.

"Il n'y a pas de diplôme nécessaire pour postuler, les débutants sont les bienvenus", précise Romain Girard, le directeur des ressources humaines de l'hôpital. "C'est un moyen de découvrir les métiers, ce que l'on y fait, avec un accueil de grande qualité, et un travail d'équipe qui est très intéressant", ajoute ce dernier. "Il est vraiment possible de s'épanouir dans nos services", sourit Romain Girard.

Combler certains postes vacants

L'accueil de plusieurs alternants au sein des équipes de soignants de l'hôpital de Château-Gontier-sur-Mayenne répond aussi à un manque de personnel. Plusieurs postes sont vacants, comme à l'EHPAD du centre hospitalier. Depuis le début du quinquennat d'Emmanuel Macron, la voie de l'apprentissage est à l'honneur. L'État aide financièrement les entreprises qui accompagnent les jeunes apprentis. Le centre hospitalier du Haut Anjou en profite donc.

"On va pouvoir accompagner quelques personnes par ce biais-là et on espère pouvoir les garder à la fin", évoque Romain Girard, le DRH du centre hospitalier. "C'est un pari pour nous, car cela demande du temps pour aider les jeunes dans l'apprentissage de notre métier, mais il est essentiel aujourd'hui de transmettre notre savoir à de nouveaux profils", précise-t-il. Les inscriptions se clôturent à la fin du mois d'août, pour une possible rentrée en septembre 2021.