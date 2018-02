C'est une discipline médicale en plein développement. Depuis septembre, le centre hospitalier du Mans dispose d'une nouvelle salle flambant neuve dédiée à la radiologie interventionnelle. Cela consiste à utiliser des techniques d'imagerie pour guider la main du médecin et réaliser de nombreuses interventions dans des domaines très variés : cancérologie, gynécologie, vasculaire, urologie ou même médecine d'urgence. "On travaille avec tous les services, explique le Dr Fransesco Cinquantini, par exemple, pour une même intervention, on peut parfois privilégier soit la chirurgie, soit la radiologie interventionelle. Il peut même arriver que le patient puisse choisir."

Dr Francesco Cinquantini : "On travaille avec les autres spécialistes" Copier

Ce jour-là, sur la table, le patient s'appelle Denis. Âgé de 80 ans, il présente des nodules cancéreux sur le foie, déjà traités en partie par chirurgie. Ceux qui restent vont aujourd'hui être détruits par thermo-ablation. Autrement dit brûlés grâce à une longue aiguille chauffée entre 55 et 60 degrés, placée directement dans les cellules malades du foie. Pour piquer, le radiologue se guide avec l'échographie, "mais avec une autre technique, l'angiographie, on peut aussi entrer dans les artères et injecter des produits de chimiothérapie directement tout proche de la lésion", explique Fransesco Cinquantini.

Une pratique moins invasive

L'intervention se fait sous anesthésie locale, avec une légère sédation au moment de la brûlure. Mais le patient demeure conscient. Il n'y a presque pas de sang, juste un petit trou sur le flanc du patient. C'est tout l'intérêt de cette méthode "non-invasive" explique le médecin : "On cherche à être toujours moins agressif. Là, si tout se passe bien, le patient pourra rentrer chez lui demain et n'aura pas de douleur... Avec une chirurgie, c'est minimum trois ou quatre jours d'hôpital, une cicatrice, etc. C'est bien pour le patient et pour l'hôpital de pouvoir rester moins longtemps." Dans un ou deux mois, le résultat sera contrôlé avec un scanner ou une IRM.

Cancérologie, gastro-entérologie, gynécologie, urologie... Aujourd'hui de plus en plus de gestes peuvent être effectués grâce à la radiologie interventionnelle, par exemple pour arrêter des saignements (en urgence ou en obstétrique) ou même pour aller réparer des fractures des vertèbres en injectant directement du ciment dans la fissure. L'hôpital du Mans vient d'investir 750 000 € pour se doter de cette une nouvelle salle et d'un équipement de pointe.